Журналисты пообщались с врачом-дерматологом, трихологом, косметологом Екатериной Козловской. Она напомнила, что за выработку кожного сала отвечают сальные железы, которые находятся в коже.

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За сутки его производится около 20 граммов и он должен питать волосы, защищая от высыхания, а кожный покров оберегать от негативного воздействия окружающей среды.

Почему сальные железы могут начать работать интенсивнее

Физиологические причины

беременность и лактация

подростковый период – увеличивается выделение тестостерона за гормональной перестройки и повышается чувствительность к нему сальных желез

период перед менопаузой

генетика

изменения в балансе половых гормонов

Неправильный уход за кожей головы и волосами

Врач отметила, что проблемы могут быть из-за неправильного ухода:

моют слишком часто или наоборот редко

нерациональное применение агрессивных эксфолиантов для кожи головы может привести к компенсаторной гиперпродукции кожного сала и к тому, что уже к вечеру волосы будут выглядеть неопрятно

неправильная техника мытья волос – большая часть людей намыливаем волос, а нужно тщательно очищать кожу головы

Перепады температур

Резкие перепады температурного режима и частое использование горячих температур во время сушки волос феном, мытья головы слишком горячей водой.

Механические факторы

Например, привычка постоянно поправлять волосы или часто расчесывать может заставить сальные железы работать активнее.

Проблемы с пищеварением

Нарушения работы желудочно-кишечного тракта и неправильные пищевые привычки также могут стать причиной нарушения в работе сальных желез.

Хронические стрессы

Могут провоцировать излишнюю жирность волос из-за того, что в крови наблюдается повышение уровня кортизола (гормона стресса), который влияет на работу сальных желез.

Советы по урегулированию работы сальных желез: