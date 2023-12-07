Будете удивлены: что происходит с вашим телом, если вы употребляете слишком много сахара

Вы уже, вероятно, догадываетесь, что большое количество потребленного сахара негативно влияет на наш организм. Впрочем, вы могли даже не знать, к каким последствиям может привести неконтролируемое потребление сладостей или сладких напитков.

Организм довольно негативно реагирует на избыточное количество сахара. Употребление слишком большого количества сахара может вызвать проблемы со здоровьем. Диетологиня Кэролайн Томассон рассказала, что происходит с нашим организмом, если мы употребляем слишком много сахара.

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По данным американской кардиологической ассоциации рекомендованная суточная норма потребления сахара составляет 25 граммов в день для женщин или 36 граммов в день для мужчин.

Это может привести к увеличению веса, накоплению висцерального жира и повышенному риску сердечно-сосудистых заболеваний, которые являются основной причиной смертности во всем мире.

– отметила диетологиня Ван На Чун.

Большое количество сахара в организме может привести к ожирению, диабету, повышенному артериальному давлению, сердечным заболеваниям и еще ряду других проблем.

Повышение уровня сахара в крови

Щоб організм працював без збоїв, потрібно не лише слідкувати за харчуванням, а підходити комплексно до здоров’я. Важливо вчасно робити детоксикацію організму. Поєднання препаратів Лімфоміозот Галіум-Хеель чинять імуномодулюючу, протизапальну, дренажну та дезінтоксикаційну дії. Тож ви почуватиметесь комфортно і будете сяяти здоров’ям.

Углеводы быстро перевариваются и попадают в кровоток, поэтому может произойти резкий скачок сахара в крови. Повышенный сахар может повысить кровяное давление и вызвать проблемы с сердцем.

Изменения настроения

Очень большое потребление сахара связано с отрицательным влиянием на настроение и психическое здоровье. Повышение уровня кортизола и колебания сахара в крови приводит к ощущению раздражительности, усталости или уныния. Центры контроля заболеваний сообщают, что больше всего на проблемы психического здоровья влияют газированные напитки.



Избыток сахара влияет на смену настроения / Фото ITMED

Увеличение веса

Вероятность ожирения больше всего связывают из-за употребления подслащенных напитков. В них содержится очень много сахара. Однако сладости также плохо влияют на нашу фигуру.

Риск сердечно-сосудистых заболеваний

Сахар может повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний, образуя микроабразию внутри артерий.

Накопление жира в печени

Если в нашем организме избыток калорий, то он откладывается в виде жира в организме, который связан с увеличением жировых отложений в печени.



Сахар отрицательно влияет на здоровье печени / Фото Shutterstock

Риск развития некоторых видов рака

Диетологиня Лиза Эндрюс говорит, что потребление сахара может повысить риск развития рака. Исследование 2020 года показывает, что добавленный сахар к десертам, молочным продуктам и напиткам может способствовать увеличению риска, особенно рака молочной железы.

Помните, что рекомендуется употреблять сахар в размере 10% от ежедневных калорий. Это означает, что сладости следует употреблять в умеренных количествах.