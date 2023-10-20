Вы этого не знали: 6 невероятных преимуществ семян чиа для нашего здоровья

Чтобы повысить содержание питательных веществ в своем рационе, попробуйте добавить семена чиа. Оно содержит немало питательных веществ, наполненных полезной для здоровья клетчаткой, жирными кислотами омега-3, белками, витаминами и минералами.

Эти маленькие семена на самом деле достаточно полезны для нашего здоровья, поэтому советуем добавлять его в пищу, особенно в осенний сезон.

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Они принесут пользу людям, желающим увеличить потребление клетчатки, сбалансировать уровень сахара в крови, улучшить пищеварение и повысить чувство сытости во время еды. Об этом рассказала диетология из Техаса Дженна Вольпе.

Помогает потерять вес

Диетологиня и эксперт по питанию Ким Калп отмечает, что простое добавление чиа в пищу может насытить организм, а значит, это поможет снизить вес, поскольку вы не будете испытывать постоянного влечения к пище.

Исследование на животных показали, что те, кто ели чиа, теряли больше висцерального жира, чем те, кто их не ели.

Снижает уровень сердечно-сосудистого заболевания

Специалист по питанию Аманда Соуседа Говорит, что жирные кислоты омега-3 являются лучшими жирами для здоровья сердца.

Исследование показывают, что омега-3 может снизить риск ишемической болезни сердца и снизить уровень триглицеридов. Семена чиа содержат особый тип омега-3, который также может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом говорится в метаанилизе 2022, опубликованном в журнале Advances in Nutrition.



Семена чиа очень полезны / Фото Pexels

Поддерживает здоровье костей

В семенах чиа содержится магний, фосфор, кальций и калий, которые играют важную роль в здоровье костей. Исследования показывают, что употребление этих питательных веществ жизненно важно для формирования костей.

Уменьшает количество свободных радикалов и воспаления

Свободные радикалы – это нестабильные молекулы, возникающие в результате химических изменений в клетке. По данным Национального института рака, накапливающиеся свободные радикалы могут повредить другие молекулы (например, ДНК, белки и липиды) и увеличить риск развития рака и других заболеваний.

В семенах чиа содержится много антиоксидантов, защищающих клетки от повреждений, вызванных свободными радикалами. Мощным антиоксидантом является кверцетин, способный бороться с воспалением и защищать клетки от повреждений окислительного стресса.

Снижает уровень сахара в крови

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Диетологиня Дженна Вольпе говорит, что клетчатка, жир и белок, содержащиеся в семенах чиа – это естественный буфер расщепления углеводов. Семена чиа могут сбалансировать уровень сахара в крови и снизить гликемический индекс продуктов, содержащих углеводы.

Улучшает здоровье кишечника

Семена полезны для здоровья пищеварительной системы, поскольку содержат комбинацию растворимых и нерастворимых волокон, которые в результате облегчают запор.

Растворимая клетчатка и содержащиеся в чиа полифернолы действуют как пребиотики, питая полезные кишечные микробы, которые производят вещества, защищающие оболочку кишечника.