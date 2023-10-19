Конечно, не существует продуктов, буквально "сжигающих жир". Однако некоторая пища может поддерживать здоровый вес тела и способствовать похудению, если его сочетать со спортом и правильным образом жизни. О том, что следует есть чаще, рассказала диетолог Эми Гудсон.

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Перец чили

Перец чили – это не только острая добавка к привычным блюдам, но и способ помочь похудеть. Дело в том, что в этом продукте содержится одно важное для потери веса вещество, которое называется капсаицином.

Капсаицин в перце чили может временно усилить метаболизм, способствуя термогенезу, являющемуся процессом производства тепла в организме. Этот эффект относительно незначителен, но со временем он может способствовать потере жира,

– поделилась Эми Гудсон.

Корица

Если вы любите теплые напитки с добавлением корицы, то вы могли бессознательно содействовать своему похудению. Она действует одинаково, независимо от того, посыпаете ли вы порошком овсянку или добавляете ее кусочками к кофе.

Дело в том, что корица известна своими свойствами по регулированию уровня сахара в крови и улучшению чувствительности к инсулину. Вы могли об этом не знать, и стабильный уровень сахара помогает избежать перееданий и имеет решающее значение в контроле веса.



Корица помогает терять вес / Фото Pexels

Яйца

Вы могли бы подумать, что яйца не слишком диетическая пища, однако это не так. Яйца могут принести организму немало преимуществ, поскольку являются невероятным источником высококачественного белка и других питательных веществ, которые крайне важны для нормального функционирования метаболизма.

Кроме того, если вы добавите яйцо к завтраку или обеду, вы будете чувствовать себя сытыми еще долго после этого приема пищи. Также белок в яйцах обладает высоким термическим эффектом, а это значит, что ваш организм потратит много энергии на то, чтобы переварить этот продукт.

Курица

Еще один продукт, богатый полезным для похудения белком – это куриное мясо. Вы будете чувствовать себя сытыми и довольными, а также потратите много энергии на то, чтобы переварить продукт.

Также одно исследование Food & Nutrition Research показало, что употребление куриного мяса вместе с рационом, богатым овощами и фруктами, помогает уменьшить риск набора лишнего веса и ожирения.