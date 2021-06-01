Щитовидная железа: отвечаем на часто задаваемые вопросы

Щитовидная железа – это непарный орган эндокринной системы, размером около 5 сантиметров. Место расположения – у основания шеи, ее половины упираются в трахею и соединяются перешейком. Последние находятся под контролем гипофиза, который принимает команды от гипоталамуса – области мозга, что связывает нервную и эндокринную системы.

Уже с самого термина понятно, что щитовидка – сложный орган с непростым строением, а его функционирования влияет на деятельность всего организма. Гормоны, производимые благодаря щитовидной железе, регулируют обмен веществ, рост, развитие тканей и органов, влияют на сердечно-сосудистую, дыхательную и центральную нервную системы.

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Дисбаланс гормонов щитовидной железы может негативно повлиять на все функции организма от температуры тела и менструального цикла к настроению.

Как работает щитовидка



Как работает щитовидная железа / Фото Pexels

В гипофизе головного мозга производится тиреотропный гормон (ТТГ), который управляет активностью щитовидной железы. В свою очередь, щитовидная железа вырабатывает тиреоидные гормоны – тироксин (Т4) и трийодтиронин (Т3), которые ускоряют обмен веществ в тканях организма.

Гормоны щитовидной железы взаимодействуют практически с каждой клеткой тела, регулируя скорость многочисленных процессов внутри них. Если гормонов вырабатывается больше или меньше, чем это нужно, могут возникнуть проблемы.

Самые распространенные болезни щитовидной железы

Выделяют 2 нарушения функции щитовидной железы:

гипертиреоз, когда железа вырабатывает много гормонов;

когда железа вырабатывает много гормонов; гипотиреоз, когда гормонов, наоборот, производится мало.

Заболевания могут возникать как из-за дефицита йода, так и быть следствием аутоиммунных процессов. Также после вирусных инфекций может встречаться подострый тиреоидит с нарушением функции щитовидной железы.

Гипертиреоз и гипотиреоз: как вовремя выявить

Повышенная выработка гормонов щитовидной железы (гипертиреоз) часто сопровождается беспокойством и раздражительностью, проблемами со сном, постоянной усталостью и вялостью, снижением массы тела, выпадением волос и ломкостью ногтей. Это состояние чаще встречается у женщин в возрасте от 20 до 40 лет.

На дефицит гормонов щитовидной железы может указывать повышенная отечность, боль в суставах и мышцах, сонливость, резкие смены настроения, стремительное увеличение веса, а также боль в горле. Эта проблема тоже более характерна для женщин.

Кто еще входит в группу риска

Кроме женщин в группу риска попадают люди с диабетом 1-го типа и аутоиммунными расстройствами – состояниями, при которых иммунная система ошибочно атакует здоровые клетки организма. К последним относятся волчанка, ревматоидный артрит, воспаление кишечника и псориаз.

Важную роль играет генетика: если в семье были люди с таким заболеванием, следует быть внимательнее к своему здоровью.

Внешние признаки, указывающие на болезнь

Увеличенный зоб – это доброкачественное новообразование, которое может быть нетоксичным, то есть не влиять на работу щитовидной железы, и токсическим – нарушать выработку гормонов.

Еще один симптом – смещение глазного яблока вперед. По данным клиники Мейо, примерно у 30% людей с болезнью Грейвса развивается эндокринная офтальмопатия, которая характеризуется выпученными глазами, их покраснением и чувствительностью к свету.

Зачем щитовидной железе йод



Что есть, чтоб избежать йододефицита / Фото Pexels

Щитовидная железа употребляет йод, поступающий в организм и вырабатывает на его основе гормоны тироксина и трийодтиронина. Кстати, это единственная железа которая не только поглощает микроэлемент, но и запасает его на случай дефицита.

Что может помешать правильной выработке гормонов

Провоцирующим фактором в развитии заболеваний щитовидки является поступление в организм свинца, кадмия и так далее. Загрязнение питьевой воды продуктами промышленной и бытовой деятельности тоже является важным фактором негативного влияния на функцию железы и гормональную систему человека.

Как проверить состояние щитовидной железы

Чтобы узнать, все ли в порядке с щитовидкой, достаточно сдать анализ на тиреотропный гормон – ТТГ. Чтобы анализ был точным, его нужно сдавать утром натощак.

Что можно сделать для профилактики

Самый просто способ позаботиться об щитовидной железе – вести здоровый образ жизни. Прежде всего, потреблять йодсодержащие продукты – морскую рыбу, йодированную соль, морскую капусту, молочные продукты, яйца, зелень, бобовые. Также врачи советуют сократить потребление глютена. Здоровый сон и минимум стресса – не менее важные вещи для здоровья щитовидки.