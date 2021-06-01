Щитоподібна залоза: відповідаємо на поширені питання

Щитоподібна залоза – це непарний орган ендокринної системи, розміром близько 5 сантиметрів. Місце розташування – біля основи шиї, її половини впираються в трахею й з'єднуються перешийком. Останні знаходяться під контролем гіпофізу, який приймає команди від гіпоталамуса – області мозку, яка пов'язує нервову та ендокринну системи.

Вже з самого терміну зрозуміло, що щитовидка – складний орган з непростою будовою, а його функціонування впливає на діяльність всього організму. Гормони, вироблені завдяки щитоподібній залозі, регулюють обмін речовин, ріст, розвиток тканин і органів, впливають на серцево-судинну, дихальну та центральну нервову системи.

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Дисбаланс гормонів щитоподібної залози може негативно вплинути на всі функції організму: від температури тіла і менструального циклу до настрою.

Як працює щитовидка



Як працює щитоподібна залоза / Фото Pexels

У гіпофізі головного мозку виробляється тиреотропний гормон (ТТГ), який управляє активністю щитоподібної залози. Своєю чергою, щитоподібна залоза виробляє тиреоїдні гормони – тироксин (Т4) і трийодтиронін (Т3), які прискорюють обмін речовин в тканинах організму.

Гормони щитоподібної залози взаємодіють практично з кожною клітиною тіла, регулюючи швидкість численних процесів всередині них. Якщо гормонів виробляється більше або менше, ніж це потрібно, можуть виникнути проблеми.

Найпоширеніші хвороби щитоподібної залози

Виділяють 2 типових порушення функції щитоподібної залози:

гіпертиреоз, коли залоза виробляє багато гормонів;

коли залоза виробляє багато гормонів; гіпотиреоз, коли гормонів, навпаки, виробляється мало.

Захворювання можуть виникати як через дефіцит йоду, так і бути наслідком аутоімунних процесів. Також після вірусних інфекцій може зустрічатися підгострий тиреоїдит з порушенням функції щитоподібної залози.

Гіпертиреоз і гіпотиреоз: як вчасно виявити

Підвищене вироблення гормонів щитоподібної залози (гіпертиреоз) часто супроводжується занепокоєнням і дратівливістю, проблемами зі сном, постійною втомою і млявістю, зниженням маси тіла, випаданням волосся і ламкістю нігтів. Цей стан частіше зустрічається у жінок у віці від 20 до 40 років.

На дефіцит гормонів щитоподібної залози можуть вказувати підвищена набряклість, біль в суглобах і м'язах, сонливість, різкі зміни настрою, стрімке збільшення ваги, а також осиплість і біль в горлі. Ця проблема теж більш характерна для жінок.

Хто ще входить в групу ризику

Крім жінок в групу ризику потрапляють люди з діабетом 1-го типу й аутоімунними розладами – станами, при яких імунна система помилково атакує здорові клітини організму. До останніх відносяться вовчак, ревматоїдний артрит, запалення кишківника і псоріаз.

Важливу роль відіграє генетика, тож якщо в родині були люди з таким захворюванням, слід бути уважнішими до свого здоров'я.

Які зовнішні ознаки вказують на хворобу

Збільшений зоб – це доброякісне новоутворення, яке може бути нетоксичним, тобто не впливати на роботу щитоподібної залози, і токсичним – порушувати вироблення гормонів.

Ще один симптом – зміщення очного яблука вперед. За даними клініки Мейо, приблизно у 30% людей з хворобою Грейвса розвивається ендокринна офтальмопатія, яка характеризується виряченими очима, їх почервонінням і чутливістю до світла.

Навіщо щитоподібній залозі йод



Що їсти, щоб уникнути йододефіциту / Фото Pexels

Щитоподібна залоза використовує йод, який надходить в організм, виробляючи гормони тироксину і трийодтироніну. До речі, це єдина залоза, яка не тільки поглинає мікроелемент, але й запасає його на випадок дефіциту.

Що ще може перешкодити правильному виробленню гормонів

Фактором, що провокує захворювання щитоподібної залози є надходження в організм свинцю, кадмію, тощо. Забруднення питної води продуктами промислової та побутової діяльності теж є важливим фактором негативного впливу на функцію залози й гормональну систему людини.

Як перевірити стан щитоподібної залози

Щоб дізнатися, чи все в порядку з щитовидкою, достатньо здати аналіз на тиреотропний гормон – ТТГ. Щоб аналіз був точним, його потрібно здавати вранці натщесерце.

Що можна зробити для профілактики

Про щитоподібну залозу найлегше подбати, дотримуючись здорового способу життя. Перш за все, споживати йодовмісні продукти – морську рибу, йодовану сіль, морську капусту, молочні продукти, яйця, зелень, бобові. Також лікарі радять скоротити споживання глютену. Здоровий сон та мінімум стресу – теж важливі фактори для здоров'я щитовидки.