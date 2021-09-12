Швейцарская компания утверждает, что может перевести плач младенцев

Компания Zoundream, основанная в Швейцарии, утверждает, что может определить точную причину детского плача. Для этого они используют искусственный интеллект, который анализирует звуки новорожденных.

Кроме того, это программное обеспечение впоследствии сможет идентифицировать патологии у малышей, в частности аутизм. Такая ранняя диагностика могла бы существенно улучшить качество жизни ребенка, говорят в Zoundream.

Читайте также Чтобы содержать организм в норме: когда нужно выпить стакан-два воды

Чем компания особенная

Основателем компании является 33-летняя ученая Ана Лагуна.

Идея расшифровать плач детей у нее возникла во время беременности в 2016 году.

Ученая волновалась, сможет ли она понять, чего хочет ее младенец. Поэтому женщина решила перевести крики новорожденных.

Поскольку ресурсов, которые помогли бы ей интерпретировать детские рыдания, оказалось немного, Ана решила записывать их сама, а потом искать закономерности.

Со временем она поняла, что нашла пробел на рынке отцовства, и это стало толчком для расширения проекта в полноценную компанию. Таким образом родилась Zoundream.



Ана Лагуна с командой / Фото Zoundream

Расшифровка детского плача

Лагуна и ее команда разработали специальную программу, основанную на тысячах часов детских плачей со всего мира. Крики младенцев проанализировали с помощью системы для измерения шума, которая называется спектрограммами. После этого команда создала систему классификации детского крика, которую поделили на:

голод;

горечь;

газообразование;

желание привязанности.

В компании утверждают, что, несмотря на огромное разнообразие языков в мире, все новорожденные совместно пользуются одним универсальным языком. И хотя некоторые младенцы, в частности немецкие, могут звучать несколько иначе, чем, скажем, американские, и все же они выражают одинаковые чувства.

Выявление патологий у грудничков

В октябре прошлого года Zoundream собрал почти миллион долларов. Успешный сбор средств, а также положительные отзывы пользователей побудили Лагуну и команду Zoundream расширить компанию не только для перевода младенцев, но и для раннего диагноза аутизма.

Крик ребенка из аутического спектра очень характерен – он хриплый. Вы можете ясно видеть это на спектрограмме,

– объяснила Ана Лагуна.

По словам ученых, аутизм преимущественно выявляется примерно в возрасте 2 лет. А если бы это удалось сделать до 6 месяцев, то сыграло бы существенную роль в дальнейшем лечении пострадавших детей.