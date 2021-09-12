Швейцарская компания утверждает, что может перевести плач младенцев
Источник:Insider
Компания Zoundream, основанная в Швейцарии, утверждает, что может определить точную причину детского плача. Для этого они используют искусственный интеллект, который анализирует звуки новорожденных.
Кроме того, это программное обеспечение впоследствии сможет идентифицировать патологии у малышей, в частности аутизм. Такая ранняя диагностика могла бы существенно улучшить качество жизни ребенка, говорят в Zoundream.
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Чем компания особенная
- Основателем компании является 33-летняя ученая Ана Лагуна.
- Идея расшифровать плач детей у нее возникла во время беременности в 2016 году.
- Ученая волновалась, сможет ли она понять, чего хочет ее младенец. Поэтому женщина решила перевести крики новорожденных.
- Поскольку ресурсов, которые помогли бы ей интерпретировать детские рыдания, оказалось немного, Ана решила записывать их сама, а потом искать закономерности.
- Со временем она поняла, что нашла пробел на рынке отцовства, и это стало толчком для расширения проекта в полноценную компанию. Таким образом родилась Zoundream.
Ана Лагуна с командой / Фото Zoundream
Расшифровка детского плача
Лагуна и ее команда разработали специальную программу, основанную на тысячах часов детских плачей со всего мира. Крики младенцев проанализировали с помощью системы для измерения шума, которая называется спектрограммами. После этого команда создала систему классификации детского крика, которую поделили на:
- голод;
- горечь;
- газообразование;
- желание привязанности.
В компании утверждают, что, несмотря на огромное разнообразие языков в мире, все новорожденные совместно пользуются одним универсальным языком. И хотя некоторые младенцы, в частности немецкие, могут звучать несколько иначе, чем, скажем, американские, и все же они выражают одинаковые чувства.
Выявление патологий у грудничков
В октябре прошлого года Zoundream собрал почти миллион долларов. Успешный сбор средств, а также положительные отзывы пользователей побудили Лагуну и команду Zoundream расширить компанию не только для перевода младенцев, но и для раннего диагноза аутизма.
Крик ребенка из аутического спектра очень характерен – он хриплый. Вы можете ясно видеть это на спектрограмме,
– объяснила Ана Лагуна.
По словам ученых, аутизм преимущественно выявляется примерно в возрасте 2 лет. А если бы это удалось сделать до 6 месяцев, то сыграло бы существенную роль в дальнейшем лечении пострадавших детей.