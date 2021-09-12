Швейцарська компанія стверджує, що може перекласти плач немовлят

Компанія Zoundream, заснована у Швейцарії, стверджує, що може визначити точну причину дитячого плачу. Для цього вони використовують штучний інтелект, який аналізує звуки новонароджених.

Крім того, це програмне забезпечення згодом зможе ідентифікувати патології у малюків, зокрема аутизм. Така рання діагностика могла б суттєво покращити якість життя дитини, кажуть у Zoundream.

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Чим компанія особлива

Засновником компанії є 33-річна вчена Ана Лагуна.

Ідея розшифрувати плач дітей у неї виникла під час вагітності у 2016 році .

. Науковиця хвилювалася, чи зможе вона зрозуміти, чого хоче її немовля. Тож жінка вирішила перекласти крики новонароджених.

Оскільки ресурсів, які допомогли б їй інтерпретувати дитячі ридання, виявилося небагато, Ана вирішила записувати їх сама, а потім шукати закономірності.

З часом вона зрозуміла, що знайшла прогалину на ринку батьківства, і це стало поштовхом для розширення проєкту у повноцінну компанію. Таким чином народилася Zoundream.



Ана Лагуна з командою / Фото Zoundream

Розшифрування дитячого плачу

Лагуна та її команда розробили спеціальну програму, яка базується на тисячах годин дитячих плачів з усього світу. Крики немовлят проаналізували за допомогою системи для вимірювання шуму, яка називається спектрограмами. Після цього команда створила систему класифікації дитячого крику, яку поділили на:

голод;

біль;

газоутворення;

бажання прихильності.

У компанії стверджують, що, незважаючи на величезну різноманітність мов у світу, усі новонароджені спільно користуються однією універсальною мовою. І хоча деякі немовлята, зокрема німецькі, можуть звучати дещо інакше, ніж скажімо американські, та все ж вони виражають однакові почуття.

Виявлення патологій у немовлят

У жовтні минулого року Zoundream зібрав майже мільйон доларів. Успішний збір коштів, а також позитивні відгуки користувачів спонукали Лагуну та команду Zoundream розширити компанію не лише для перекладу немовлят, а й для раннього діагнозу аутизму.

Крик дитини з аутичного спектру дуже характерний – він хриплий. Ви можете це чітко побачити на спектрограмі,

– пояснила Ана Лагуна.

За словами науковиці, аутизм переважно виявляється приблизно у віці 2 років. А якби це вдалося зробити до 6 місяців, то зіграло б суттєву роль у подальшому лікуванні постраждалих дітей.