Сколько шагов нужно ходить каждый день, чтобы жить дольше: неожиданный ответ

Сидячий образ жизни – это не самое лучшее решение для вашего здоровья, поэтому каждый день вам стоит пытаться заниматься спортом или по крайней мере выходить на прогулки. И для того, чтобы достичь долголетия, гулять нужно не так уж много.

Вы можете быть удивлены тем, сколько шагов проходите каждый день: эта цифра, скорее всего, меньше, чем вам кажется. Сейчас многие ведут такой образ жизни, что не требует много движения, поэтому вам нужно следить за этим дополнительно. Новое исследование в Journal of the American College of Cardiology показало, сколько же шагов вам следует проходить каждый день.

Интересно 3 позы йоги, которые помогают устранить газы и вздутие живота

Сколько нужно ходить каждый день

Конечно, количество пройденных шагов может существенно изменяться от того, какой день недели, ваших планов, настроения и самочувствия. Однако вам следует стараться ходить каждый день, ведь это может продлить вашу жизнь и улучшить общее состояние здоровья.

Существует много исследований, которые связывают физические упражнения с продлением жизни, и, оказывается, тренировки могут отложить до 40 хронических заболеваний. Также эксперименты показали, что тренировки могут предотвратить появление рака молочной железы, гипертонии, резистентности к инсулину и диабета 2-го типа.

И несмотря на то, что преимущества ходьбы для здоровья очевидны, статистикой 2022 года, всего 21% мужчин и 19% женщин занимаются физическими упражнениями каждый день.

И для того, чтобы извлечь пользу из ходьбы даже не нужно проходить 10000 шагов, как считалось ранее.



Ходьба очень полезна для организма / Фото Pexels

Традиционно многие считали, что вам нужно сделать около 10 000 шагов в день, чтобы получить пользу для здоровья – идея, которая пришла из Японии в 1960-х годах, но не имела научной основы.

– рассказал ведущий автор исследования Франсиско Ортега.

Эксперименты, которые провела его команда, доказали, что нет чрезмерного количества шагов, и чем больше вы будете ходить, тем больше пользы получите. Но для того, чтобы предупредить преждевременную смерть, будет достаточно проходить по 4 мили каждый день – то есть 8000 шагов.

Здоров’я – найцінніше, що є у людини! Тому дбати про нього потрібно ретельно, приділяючи особливу увагу очищенню організму від токсинів. Лімфоміозот перевірений помічник у детоксикації організму. Препарат покращує відтік лімфи, виводить токсини з усіх органів та тканин, чинить дезінтоксикаційну дію. Все, щоб ви почувались і виглядали чудово!

Также старайтесь ходить в более быстром темпе – это точно будет гораздо более полезным, чем медленная ходьба. Не забывайте и о том, что вам следует уделять от 150 до 300 минут в неделю упражнениям средней интенсивности. Эти две привычки в комплексе помогут продлить жизнь и улучшить ее качество.