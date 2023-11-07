Никто не хочет ощущать вздутие живота, ведь часто оно сопровождается болью, газами и кислотным рефлюксом. Инструктор по йоге и пилатесу Зайна Голд поделилась несколькими позами по йоге, которые могут устранить проблему. И эти упражнения совсем не сложны, так что найдите немного места на полу и приступайте к тренировкам!

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Коленки, прижатые к груди - "Апанасана"

Эта простая растяжка может помочь вам, если вы страдаете от газов. Также она уменьшает вздутие живота; Для того чтобы выполнить ее, вам нужно придерживаться следующих шагов.

Лягте на спину, расслабьтесь и вдохните, руки сложите на колени.

Выдохните и прижмите колени к груди.

Раскачивайте колени из стороны в сторону для того, чтобы максимально растянуться.

Задержитесь в этой позе на 5 – 10 вдохов и после этого отпустите колени.

Повторяйте движение еще несколько раз, пока не почувствуете уменьшение боли в животе.

Если это упражнение кажется слишком сложным, вы можете несколько изменить и облегчить его. Сначала приподнимите колени настолько, насколько вы можете. Также вы можете поднимать не два колена одновременно, а только одно, между тем другую ноги держать крепко прижатой к земле. После выполнения упражнения смените ноги и повторите.

Скручивание позвоночника

Это упражнение может не только успокоить боль в животе, а также подтянуть его и сделать более плоским, если вы будете выполнять его регулярно.

Лягте на пол, обнимите колени и вдохните.

Во время выдоха опустите колени влево, в то же время левой рукой осторожно подтолкните их вниз.

После этого вам следует повернуть голову вправо, корпус старайтесь не отрывать от земли.

Задержитесь в такой позе на 5 – 10 вдохов, затем поверните колени в центр.

Повторите упражнение по другую сторону.



Йога очень полезна для спины и устранения боли / Фото Pexels

Вне моста – "Сета Бандха Сарвангасана"

Эта растяжка очень легкая, она способствует кровотоку и может дать вам больше энергии. Кроме того, она также уменьшит вздутие и боль в животе.

Лягте на пол и согните колени.

Руки прижмите к земле параллельно телу, а стопы не отрывайте от пола.

Поднимите бедра вверх, чтобы почувствовать давление в груди и животе.

После этого расслабьте бедра и опустите их на пол.

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