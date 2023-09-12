Как часто нужно стирать постельное белье: неожиданный ответ

Большинство медицинских работников призывают людей менять простыни раз в неделю. Это действительно важно делать, если не хотите иметь аллергию.

Если долгое время оставлять простыни без стирки, это может вызвать у вас аллергию. Именно на постельном белье чаще всего встречаются пылевые клещи. Руководитель Американского фонда астмы и аллергии Мелани Карвер говорит, что эти клещи могут быть возбудителями аллергии. И хоть вы не видите их невооруженным глазом, грязная подстилка просто кишит этими клещами.

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Они питаются преимущественно крошечными чешуйками человеческой кожи, которые люди сбрасывают каждый день. С каждым вращением вы естественно удаляете омертвевшие клетки кожи, которыми могут полакомиться пылевые клещи,

– отметила Мелани Карвер.

Впрочем, не только пылевые клещи могут накапливаться на нестиранных простынях, во влажной комнате на постельном белье может образоваться плесень.



Стирать постельное белье нужно один раз в неделю / Фото Live Strong

"Если вы потеете или после тренировки не принимаете душ перед сном, у вас могут развиться прыщи или фолликулит", – говорит Робин Эванс доктор медицинских наук, сертифицированный дерматолог и клинический инструктор дерматологии.

По данным Sleep Foundation стирайте постельное белье один раз в неделю, чтобы оно всегда оставалось свежим и чистым.