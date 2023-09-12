Як часто треба прати постільну білизну: неочікувана відповідь
Джерело:Live Strong
Більшість медичних працівників закликають людей міняти простирадла раз на тиждень. Це справді важливо робити, якщо не хочете мати алергію.
Якщо довгий час залишати простирадла без прання, то це може викликати у вас алергію. Саме на постільній білизні найчастіше зустрічаються пилові кліщі. Керівник Американського фонду астми та алергії Мелані Карвер каже, що саме ці кліщі можуть бути збудниками алергії. І хоч ви не бачите їх неозброєним оком, брудна підстилка просто кишить цими кліщами.
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Вони харчуються переважно крихітними лусочками людської шкіри, які люди скидають щодня. З кожним обертанням ви природно видаляєте омертвілі клітини шкіри, якими можуть поласувати пилові кліщі,
– зазначила Мелані Карвер.
Втім не лише пилові кліщі можуть накопичуватися на непопраних простирадлах, у вологій кімнаті на постільній білизні може утворитися пліснява.
Прати постільну білизну треба один раз на тиждень / Фото Live Strong
"Якщо ви потієте або після тренування не приймаєте душ перед сном, у вас можуть розвинутися прищі або фолікуліт", – каже Робін Еванс, доктор медичних наук, сертифікований дерматолог та клінічний інструктор дерматології.
За даними Sleep Foundation періть постільну білизну один раз на тиждень, щоб вона завжди залишалася свіжою і чистою.