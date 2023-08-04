Вы неправильно жуете и вредите здоровью: вот что с этим делать

Возможно, в детстве во время обеда вам говорили жевать медленнее, однако большинство людей с возрастом забывают об этом совете. Впрочем, она все еще актуальна и очень важна – вы и не представляете, как жевание влияет на здоровье.

Вы, возможно, и не задумывались об этом, но жевание является первым этапом пищеварения, к тому же очень важным. Во время жевания вы и измельчаете пищу, и активируете слюнные железы, помогающие в расщеплении углеводов и жиров.

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Почему жевание пищи очень важно

Если после еды вы часто чувствуете изжогу, по всей вероятности, это происходит из-за того, что вы слишком мало жуете. Именно этот процесс должен активизировать выработку соляной кислоты в желудке и приготовить его к расщеплению пищи.

Но если вы проглатываете целые куски, не пережевывая их полностью, в желудке не будет столько кислоты, чтобы способствовать хорошему пищеварению, и это может вызвать пузырьки газа, которые будут подниматься из пищевода и горла и вызовут изжогу.

Еще одно негативное последствие небрежного жевания – повышение риска проблем с кишечником. Это может случиться из-за того, что при движении пищи из желудка к тонкому кишечнику поджелудочная железа выделяет необходимые ферменты, а желчный пузырь – желчь. Оба эти элемента необходимы для дальнейшего расщепления пищи.



Плохое жевание может вызвать изжогу / Фото Pexels

Однако если дольки слишком велики и не были хорошо пережеваны, природные бактерии могут ферментировать непереваренную пищу и начать размножаться. В конце концов это приведет к вздутию живота, газообразованию и запоров.

Кроме того, если вы будете плохо жевать пищу, скорее всего, вы не получите от нее нужного заряда энергии и питательных веществ. Белки, углеводы и жиры не расщепляются полностью, и это усложнит их поглощение.

Эксперты также отмечают, что люди, мало жующие еду, часто склонны к перееданию, ведь едят слишком быстро. Тогда вы не сможете прислушаться к сигналам вашего тела о том, что вы уже насытились.

Закончиться это может переедание, которое сначала приведет к усталости и вялости, а впоследствии – и к набору лишнего веса. И, наконец, слишком быстрое или недостаточное жевание мешает вам по-настоящему наслаждаться едой. Только при медленном, взвешенном потреблении продуктов вы можете обратить внимание на их запах, вкус и текстуру.

Но сколько раз нужно пережевывать каждый кусочек пищи?

В среднем пищу следует пережевывать примерно 30 раз перед проглатыванием, но точное количество зависит от консистенции пищи. Например, для употребления овсяной каши требуется 20 разжевываний, а для орехов – до 30 раз,

– поделилась диетолог Джоанна Салазар.

Но совсем необязательно действительно считать при еде. Главное – жевать, пока продукты в вашем рту не станут кашеобразными и потеряют свою текстуру. Если вам трудно проглотить куски пищи, это может означать, что вы прожевали их недостаточно тщательно.