В народной медицине шиповник является альтернативой при болях при артрите, легком пищеварении, лихорадке и других проблемах со здоровьем.
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В народной медицине разных культур это лекарственная альтернатива при болях при артрите, легком пищеварении, лихорадке и других проблемах со здоровьем.
- Поддерживает здоровую иммунную систему
Шиповник богат витамином С. Витамин С играет роль в производстве и стимуляции лимфоцитов и усиливает их функцию защиты организма от болезней.
- Уменьшает боль при артрите
Артрит – это заболевание, характеризующееся сильной мышечной или суставной болью. Чай из шиповника обладает противовоспалительными свойствами, которые помогают уменьшить боль, связанную с артритом.
Шиповник имеет много полезных свойств / Фото из Лектравы
- Уменьшает воспаление и боль
Благодаря наличию противовоспалительных средств, полифенолов и галактолипидов, чай из шиповника обеспечивает стойкость к боли и воспалению.
- Помогает в похудении
Чай из шиповника может помочь в борьбе с лишним весом.
- Уменьшает риск сердечного приступа
Плоды шиповника содержат большое количество клетчатки и антиоксидантов, которые могут помочь снизить уровень холестерина в сердце, в результате улучшая общее состояние здоровья.