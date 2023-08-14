Как часто нужно стирать подушки: ответ вас удивит

Подушками люди пользуются каждый день, однако далеко не все задумываются о том, чтобы вовремя их чистить. Тем временем грязные подушки могут вызвать немало проблем со здоровьем.

Большинство подушек имеют схожий дизайн и состоят из тканевого футляра, наполненного микроволокном или перьями. Самыми распространенными являются подушки с микрофиброй, и из-за их постоянной близости с дыхательными путями микробы и грязь могут проникнуть в организм.

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Как часто нужно чистить подушки

Подушки могут являться возбудителями многих микробов или респираторных заболеваний. Что важно, патогены болезней могут быть не только в чехле, но и проникать через швы и ткани, а также через материал наполнения подушки.

Вы могли и не подозревать, но на вашей подушке могут быть аденовирусы, бактерии и разнообразные грибки. Но из-за большого разнообразия наполнителей обычные методы дезинфекции могут быть недейственными. Подушки с перьями нуждаются в особенно частой чистке, ведь накапливают не только бактерии, но и запахи.



Подушки могут хранить грибки и микробы / Фото Pexels

Если вашу подушку можно стирать, делать это нужно не менее двух раз в год. Но если у вас есть привычка есть в постели, у вас есть домашние животные или сильно потеете, вам придется чистить свою подушку хотя бы раз в три месяца.

Постирать подушку нетрудно, однако прежде всего нужно определить наилучший способ чистки. Убедитесь, что прочли все инструкции на этикетке, и если подушку можно стирать в машинке, это будет лучшим вариантом. В случае если на подушке есть заметные пятна, перед стиркой лучше обработать ее чистящим средством.

Впрочем, попытайтесь использовать вдвое меньше порошка, чем обычно, ведь с некоторых типов наполнителей достаточно сложно смыть мыло и пену. После завершения цикла стирки не забудьте запустить дополнительное полоскание.

Как сохранить подушки свежими

Для того чтобы удалить пыль и сохранить форму, нужно ежедневно разрыхлять подушки. А также попытайтесь хотя бы раз в месяц вывешивать их на открытом воздухе в яркий солнечный день.

Учтите, что некоторые подушки нельзя чистить в стиральной машине. Таким подушкам требуется специфический уход, поэтому обратите внимание на указания на этикетке. Если вам нужно отчистить пятна, сделайте это точечно, а не погружайте в воду целую подушку.