Как часто стирать полотенце

После того, как мы вытрем тело полотенцем после приема душа, он впитывает много влаги и является идеальной средой для размножения микробов. Именно поэтому полотенца следует стирать после трех использований, то есть дважды в неделю.

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Чтобы предотвратить развитие микробов на полотенце – дайте ему полностью высохнуть после каждого использования.

Впрочем, есть определенные случаи, когда полотенца нужно стирать чаще. Полотенца после занятия спортом и интенсивной тренировки следует бросать в стирку сразу, ведь они впитывают в себе слишком много пота.

Обратите внимание и на то, что полотенце в корзину следует бросать только тогда, когда оно полностью высохнет, иначе излишней влажностью вы только увеличите рост нежелательных бактерий и грибков.



Полотенца важно стирать после нескольких применений / Фото Pexels

Что будет, если не стирать полотенце

Если систематически не стирать полотенце, то вы можете заметить раздражение на коже. Грязное полотенце очень быстро распространяет инфекции, так что ваше лицо может осыпать прыщами или появятся определенные покраснения.

Также не стоит своим полотенцем делиться с другими членами семьи. У каждого должно быть свое полотенце, поэтому не стоит нескольким людям одновременно пользоваться одним и тем же полотенцем.