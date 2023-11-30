Эти привычки сна помогут жить на 5 лет дольше: новое исследование

Здоровый сон – это залог здоровья, однако вы могли и не представлять, насколько сильно качественный сон влияет на продолжительность вашей жизни. Так как можно скорее начните придерживаться некоторых привычек, предложенных экспертами.

Оказывается, простое соблюдение правильного сна может помочь вам существенно продлить собственную жизнь. В Американском колледже кардиологии представили новое исследование по поводу того, что соблюдение всего нескольких привычек во сне помогает продлить жизнь женщин на 2,5 года, а мужчин – на 4,7 года.

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Как сон влияет на продолжительность жизни

Во время проведения эксперимента исследователи собрали данные около 200 тысяч женщин и мужчин. И они наблюдали за их привычками во сне и оценивали 5 факторов сна, в том числе следующие.

Идеальная продолжительность сна (от 7 до 8 часов каждую ночь).

Тяжесть в засыпании по крайней мере дважды в неделю.

Затруднения с сохранением спокойного сна не менее двух раз в неделю.

Отсутствие лекарства для сна.

Не менее 5 дней в неделю удается просыпаться бодрыми и с чувством отдыха.

Каждую категорию участники исследования оценивали по балловой системе. И те из них, кто имел лучший сон, обнаружили гораздо более высокую ожидаемую продолжительность жизни, чем те, которые имели плохой сон.



Полноценный сон очень важен для хорошего самочувствия / Фото Pexels

Поэтому для того, чтобы улучшить качество жизни, важно каждую ночь спать не менее 7 – 8 часов. Кроме того, сон должен быть постоянным – если вы просыпаетесь ночью несколько раз, и это повторяется каждый день, это может свидетельствовать о некоторых серьезных проблемах.

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Также важно, чтобы в течение недели вы действительно просыпались с ощущением, что вы хорошо отдохнули. Многие люди сталкиваются с проблемой, что они спят в течение достаточного времени, однако просыпаются уже вялыми и усталыми. Впрочем, это может существенно ухудшить ваше общее самочувствие, поэтому в таком случае следует обратиться к специалисту.