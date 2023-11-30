Ці звички сну допоможуть жити на 5 років довше: нове дослідження

Здоровий сон – це запорука здоров'я, проте ви могли і не уявляти, наскільки сильно насправді якісний сон впливає на тривалість вашого життя. Тож якомога швидше почніть дотримуватися деяких звичок, запропонованих експертами.

Виявляється, просте дотримання правильного режиму сну може допомогти вам суттєво подовжити власне життя. У Американському коледжі кардіології представили нове дослідження щодо того, що дотримання всього кількох звичок у сні допомагає подовжити життя жінок на 2,5 року, а чоловіків – на 4,7 року.

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Як сон впливає на тривалість життя

Під час проведення експерименту дослідники зібрали дані майде 200 тисяч жінок та чоловіків. І вони спостерігали за їхніми звичками у сні та оцінювали 5 факторів сну, зокрема такі.

Ідеальна тривалість сну (від 7 до 8 годин кожної ночі).

Важкість у засинанні принаймні двічі на тиждень.

Труднощі із збереженням спокійного сну щонайменше двічі на тиждень.

Відсутність ліків для сну.

Щонайменше 5 днів на тиждень вдається прокидатися бадьорими і з відчуттям відпочинку.

Кожну категорію учасники досліджування оцінювали за баловою системою. І ті з них, хто мав найкращий сон, виявили набагато вищу очікувану тривалість життя , ніж ті, що мали поганий сон.



Повноцінний сон дуже важливий для хорошого самопочуття / Фото Pexels

Отож, для того, щоб покращити якість життя, важливо щоночі спати щонайменше 7 – 8 годин. Окрім того, сон має бути постійним – якщо ви прокидаєтеся серед ночі кілька разів, і це повторюється кожного дня, це може свідчити про деякі серйозні проблеми.

Здоров’я – найцінніше, що є у людини! Тому дбати про нього потрібно ретельно, приділяючи особливу увагу очищенню організму від токсинів. Лімфоміозот перевірений помічник у детоксикації організму. Препарат покращує відтік лімфи, виводить токсини з усіх органів та тканин, чинить дезінтоксикаційну дію. Все, щоб ви почувались і виглядали чудово!

Також важливо, щоб протягом тижня ви справді прокидалися із відчуттям, що ви добре відпочили. Чимало людей стикаються з проблемою, що вони сплять протягом достатнього часу, проте прокидаються вже млявими та втомленми. Втім, це може суттєво погіршити ваше загальне самопочуття, тож у такому випадку варто звернутися до спеціаліста.