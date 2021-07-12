Солнцезащитный крем: на какие отметки SPF надо обращать внимание и сколько наносить

Чтобы уберечь кожу от ожогов и раздражения, необходимо подобрать правильный солнцезащитное средство. Какие особенности солнцезащитных кремов – читайте в материале.

На какие отметки SPF надо обращать внимание

Кремы классифицируются по номеру SPF (фактора защиты), который относится к способности отклонять лучи UVB. Солнечный свет состоит из 2 типов вредных лучей: длинноволнового ультрафиолета A (UVA) и коротковолнового ультрафиолета B (UVB).

Интересно Ранние морщины и сыпь: какие продукты помогут защитить кожу от солнца

Ультрафиолетовые лучи, как правило, сжигают верхние слои кожи – эпидермис (верхний слой) и дерму (толстый жесткий слой, лежащий под ней). Если не защищаться от солнечных лучей, они могут привести к преждевременному старению кожи и образованию морщин, а также к подавлению иммунной системы.

Солнцезащитный крем должен защищать кожу от обоих типов лучей. Он оценивается по шкале от 2 до 50+. Чем выше число SPF, тем сильнее будет защита. Также на них есть отметки в виде звездочек, которыми измеряется защита от UVA-лучей. Этот рейтинг варьируется от 0 до 5, чем больше звезд, тем лучше защита.



Солнцезащитный крем | фото Freepik

Сколько нужно наносить солнцезащитного крема

"Понадобится 2 – 3 столовые ложки солнцезащитного крема, чтобы в достаточном количестве покрыть тело, и еще две – для лица", – пояснил руководитель лаборатории "Nivea Sun" доктор Рето Пейрано. Солнцезащитный крем нужно наносить каждые 2 часа, чтобы сохранить защиту.

Срок годности солнцезащитного крема

Большинство солнцезащитных кремов имеют срок годности 2 года. Если прошлогодние средства защиты выглядят зернистыми, водянистыми, обесцвеченными, или если запах изменился – от них точно стоит отказаться.

Читайте также Как сохранить молодость и красоту кожи: эффективные советы от 70-летней модели

Как подобрать

Кожа лица тоньше и более уязвима, чем кожа на теле, поэтому нужен отдельный солнцезащитный продукт для ухода за кожей. Доктор Рето Пейрано предлагает отдать предпочтение легким продуктам, которые защищают от старения кожи и пригодны для использования под глазами.

Если носите контактные линзы, важно также, чтобы продукты были сертифицированы для безопасного использования вблизи глаз.