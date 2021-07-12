Сонцезахисний крем: на які позначки SPF треба звертати увагу та скільки наносити

Щоб вберегти шкіру від опіків та подразнення, необхідно підібрати правильний сонцезахисний засіб. Які особливості сонцезахисних кремів – читайте у матеріалі.

На які позначки SPF треба звертати увагу

Креми класифікуються за номером SPF (фактором захисту), який належить до здатності відхиляти промені UVB. Сонячне світло складається з 2 типів шкідливих променів: довгохвильового ультрафіолету A (UVA) і короткохвильового ультрафіолету B (UVB).

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Ультрафіолетові промені, зазвичай, спалюють верхні шари шкіри – епідерміс (верхній шар) і дерму (товстий жорсткий шар, що лежить під нею). Якщо не захищатися від сонячних променів, вони можуть привести до передчасного старіння шкіри й утворення зморшок, а також до придушення імунної системи.

Сонцезахисний крем має захищати шкіру від обох типів променів. Він оцінюється за шкалою від 2 до 50+. Чим вище число SPF, тим сильніше буде захист. Також на них є позначки у вигляді зірочок, якими вимірюється захист від UVA-променів. Цей рейтинг варіюється від 0 до 5, чим більше зірок, тим краще захист.



Сонцезахисний крем | Фото Freepik

Скільки потрібно наносити сонцезахисного крему

"Знадобиться 2 – 3 столові ложки сонцезахисного крему, щоб у достатній кількості покрити тіло, і ще дві – для обличчя", – пояснив керівник лабораторії "Nivea Sun" доктор Рето Пейрано. Сонцезахисний крем потрібно наносити кожні 2 години, щоб зберегти захист.

Термін придатності сонцезахисного крему

Більшість сонцезахисних кремів мають термін придатності 2 роки. Якщо торішні засоби захисту виглядають зернистими, водянистими, знебарвленими, або якщо запах змінився – від них точно варто відмовитися.

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Як підібрати

Шкіра обличчя тонша і більш вразлива, ніж шкіра на тілі, тому потрібен окремий сонцезахисний продукт для догляду за шкірою. Доктор Рето Пейрано пропонує віддати перевагу легким продуктам, які захищають від старіння шкіри та придатні для використання під очима.

Якщо вносите контактні лінзи, важливо також, щоб продукти були сертифіковані для безпечного використання поблизу очей.