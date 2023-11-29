Как сконцентрировать свое внимание при работе: нейропсихолог дал четкие советы

Во время долгой и монотонной работы мы склонны к отвлечению на некоторые вещи, которые отнимают у нас много времени. Однако можно научиться улучшать концентрацию внимания. Таким образом вы можете успеть выполнить все задания вовремя.

Нейропсихологиня Розмари Манфреди говорит, что то, как долго мы можем оставаться сосредоточенными на задании или занятии, предполагает нашу концентрацию и способность противостоять отвлекающим факторам.

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Доктор психологических наук добавляет, что внимание позволяет нам сосредоточиться на задачах, чтобы мы могли выполнить их эффективно и результативно. Соответственно концентрируя свое внимание, мы сможем довести свою задачу до конца.

Когда у нас возникают трудности с концентрацией внимания, выполнение задач может занять гораздо больше времени. У нас может быть много начатых дел, но лишь немногие из них завершены до конца. Улучшение концентрации внимания может помочь повысить эффективность задачи и ее завершение,

– добавила Розмари Манфреди.

Что влияет на нашу концентрацию

Наше внимание сокращается тогда, когда мы чувствуем стресс. Из-за внешних раздражителей нарушается концентрация.

Также оказывает существенное влияние на концентрацию внимания сон, который имеет решающее значение для функционирования мозга. Недостаточное количество сна может оказать существенное влияние на наше несосредоточение на задачах.

Физические упражнения очень важны, ведь влияют на нашу способность сконцентрироваться. Упражнения не только улучшают настроение, но и наше учение и внимание.



Концентрацию внимания можно повысить / Фото Genius Space

Советы по концентрации внимания

Достаточное количество сна

Качественный сон должен стать вашим главным приоритетом. Сон имеет решающее значение для внимания. Если вы выработаете график сна и будете ложиться спать и просыпаться в одно и то же время, то сможете значительно улучшить концентрацию внимания.

Уменьшение стресса

Если избавитесь стрессовой ситуации, то заметите, как увеличится ваша концентрация внимания. Если вы чувствуете выгорание на работе – возьмите отпуск. Свободное время посвятите медитации или занимайтесь теми делами, которые помогают вам избавиться от негативных мислей.

Делайте перерывы

Погода чи пора року не повинні впливати на гарне самопочуття. Для покращення дренажної функції спробуйте Галіум-Хеель – лікарський засіб у вигляді крапель імуномодулювальної, дезінтоксикаційної та протизапальної дії. Подбайте про своє здоров’я та рідних!

Нейропсихолог говорит, что регулярные перерывы способны улучшить нашу концентрацию. Все это происходит потому, что наш мозг перезаряжается и получает новую энергию для возобновления задачи.

Ограничьте все, что вас отвлекает

Все мы сталкиваемся с факторами, которые могут нас отвлекать. Именно они препятствуют нашей способности сконцентрироваться. Установите таймер на 25 минут основной работы, а затем делайте на 5 минут перерыв. Результат от такой техники вы заметите сразу.