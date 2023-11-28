На качество вашего сна влияет тело, разум и окружающая среда. Доктор медицинских наук Джоселин Ченг рассказывает, что наши привычки перед сном могут повлиять на нашу способность быстро уснуть или, наоборот, мешать.

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Эксперт из сна вместе с другими коллегами рассказала, каких они привычек придерживаются перед сном, чтобы крепко спать.

Не пользуйтесь электронными носителями

Время, проведенное в телефоне перед сном, может оказать на нас плохое влияние. Яркий свет может нарушить наш циркадный ритм. Джоселлинг Ченг советует за 30 минут до сна выключить телефон. Чтобы расслабиться перед сном – почитайте книгу или займитесь йогой. Если долго не можете заснуть – надевайте повязку для сна на глаза или плотно закрывайте шторы.

Избегайте еды и напитков

Поздний прием пищи может плохо повлиять на сон. Тяжёлая пища может привести к расстройству желудка, а излишняя жидкость приведет к увеличенной потребности в мочеиспускании.

Если вы чувствуете голод перед сном, можно немного перекусить или выпить небольшое количество воды. К лучшим перекусам по данным клиники Кливленда относят сырые овощи, ломтики яблока, свежие фрукты, кусочек черного шоколада и греческий йогурт.

Откажитесь от кофеина

Кофе – отличный напиток для повышения энергии утром или в полдень, однако старайтесь его избегать вечером, ведь он может помешать уснуть ночью. Кофеин стимулирует наш организм бодрствовать, поэтому лучше ее не пить за несколько часов до сна.



Не употребляйте перед сном кофе / Фото Pexels

Избегайте никотина

По данным Кливлендской клиники, курение сигарет включают повышенный риск рака, сердечно-сосудистых заболеваний, рака легких и т.д., курение перед сном не принесет вам никакой пользы.

Никотин – это стимулятор, который помогает вам бодрствовать и сохранять бдительность. Никотин перед сном нарушает вашу способность засыпать, увеличивает время пробуждения в ночное время и уменьшает глубокий сон.

– отметил доктор философии Бицюань Луо.

Если вы курите сигареты и испытываете определенные проблемы со сном, то вам следует отказаться от них после обеда.

Избегайте алкоголя

Употребление алкоголя перед сном также увеличивает вероятность плохого ночного сна. И хотя после алкоголя вы будете чувствовать сонливость, ваш сон будет плохим, поскольку вы будете плохо просыпаться. А еще к этому могут добавиться головные боли и частые походы в туалет среди ночи. Чтобы избежать потенциальных рисков Джоселлинг Чанг советует употреблять алкоголь по меньшей мере за четыре-шесть часов до сна.