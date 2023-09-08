Не только кофе и сладкое: какие продукты заставляют вашу кожу стареть
Источник:The Indian Express
На старение кожи влияют не только генетические факторы, но и то, что мы употребляем и какой образ жизни ведем. Оказывается, некоторые продукты ускоряют старение кожи.
Чаще мы замечаем морщины, когда смеемся. И все бы ничего, если бы это не замечали на себе молодые девушки до 30 лет. Врач Сомнатх Гупта из города Гайдарабат (Индия) рассказывает, что на морщины в основном влияют продукты.
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Не существует какого-либо одного продукта, вызывающего старение кожи, некоторая совокупность определенных продуктов могут способствовать преждевременному старению из-за их влияния на общее состояние здоровья и кожи,
– отметил врач.
Какие продукты способствуют старению кожи
По словам Крыты Бхандари – врача дерматологии и косметологии, основательницы клиники Orijine, есть несколько причин, по которым определенные продукты могут способствовать старению кожи или ускорять его.
- Зажигательные продукты: продукты с высоким содержанием сахара, вредных жиров и обработанных углеводов могут вызвать воспаление в организме. Это воспаление может ускорить старение кожи, что приводит к появлению морщин и снижению эластичности кожи.
- Свободные радикалы: некоторые продукты при приготовлении на сильном огне создают вредные молекулы, называемые свободными радикалами. Они могут нанести вред клеткам вашей кожи и коллагена, из-за чего вы скорее будете выглядеть старше.
- Чувствительность к солнцу: некоторые продукты, такие как сельдерей и цитрусовые, содержат соединения, называемые псораленами, которые могут сделать вашу кожу более чувствительной к солнечному свету. Это может увеличить риск солнечных ожогов и повреждений кожи.
5 продуктов, ускоряющих старение кожи
Кофеин
Врач Гупта отмечает, что хотя умеренное потребление кофеина безопасное, чрезмерное его потребление может привести к обезвоживанию, а затем к тусклой, сухой и стареющей коже.
Кофеин в больших дозах ускоряет старение / Фото Nutrition 360
Продукты с высоким содержанием сахара
Чрезмерное потребление сахара может привести к процессу, называемому гликованием, при котором молекулы сахара связываются с волокнами коллагена и эластина в коже, делая их жесткими и менее гибкими. Врач Гупта говорит, что это может привести к появлению морщин и провисанию кожи.
Обработанные и жареные продукты
Эти продукты часто содержат вредные жиры и высокий уровень натрия, что может привести к воспалению в организме. Хроническое воспаление может ускорить старение кожи, разрушая коллаген и эластин. Обработанное мясо, бекон и колбасы могут ускорить старания кожи, повредив коллаген и эластин.
Алкоголь
Чрезмерное употребление алкоголя может привести к обезвоживание кожи, а это в свою очередь приведет к сухости и появлению тонких линий. Врач отмечает, что алкоголь может расширять кровеносные сосуды, вызывающие покраснение кожи.
Трансжиры
Продукты, богатые этими вредными жирами, могут способствовать воспалению и повреждать природный барьер кожи, делая ее более восприимчивой к факторам окружающей среды, таким как УФ-излучение.