Эксперты говорят, что халат, который вы надеваете после приема душа, нужно часто стирать, ведь на нем могут храниться запахи и грязь.

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Что будет, если не стирать халат

Мокрый халат все равно накапливает в себе бактерии, поэтому одевая его часто, мы переносим эту грязь снова на кожу. Дерматологиня Мариса Гаршик говорит, что халат после длительного использования может вызвать раздражение кожи или сыпь. Чаще всего вы можете замечать прыщи на спине.

А еще если вы редко будете стирать халат, он может скопить неприятный запах, который автоматически перенесется на вашу чистую кожу. Халаты являются питомниками микробов, поскольку ванные комнаты, в которых они хранятся – теплые и влажные.



Банное полотенце нужно часто стирать / Фото Live Strong

Как часто стирать халат

Возьмите за привычку стирать халат так часто как полотенце. По данным Американского института очистки – это примерно каждые три-пять использований.

Эксперты также отмечают, что не стоит банный халат носить весь день, тем более находиться в нем на кухне или готовить еду, поскольку он впитает все плохие запахи и после душа вы наденете на себя грязную вещь.

Обратите внимание, что после того, как мы вытрем тело полотенцем после приема душа, он впитывает много влаги и является идеальной средой для размножения микробов. Именно поэтому полотенца следует стирать после трех использований, то есть дважды в неделю. Больше о стирке полотенец читайте в материале.