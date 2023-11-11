Названы лучшие продукты для здоровья кишечника: попробуйте и вы

Работу нашего кишечника могут улучшить продукты, содержащие в своем составе пробиотики. Они включают в себя различные штаммы живых бактерий, помогающих поддерживать здоровый микробиом.

Пробиотики помогают восстановить "хорошие" бактерии в организме. В основном их количество значительно снижается после приема антибиотиков. Кроме того, пробиотики укрепляют кишечник и микробиом в целом.

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"Пробиотики полезны для кишечника. Однако они также могут улучшить вашу иммунную систему и снизить риск инфекций, способствуют пищеварению, снижают риск заражения вредными микроорганизмами, способствуют усвоению питательных веществ", – рассказала диетологиня Эми Арчер.

Вы могли уже где-то слышать популярное определение кишечника, который называют "вторым мозгом". Все это из-за серотонина и дофамина, который он производит. Именно они помогают регулировать наше настроение. Соответственно, чтобы поддерживать кишечник в норме – попробуйте добавлять в свой рацион продукты, содержащие пробиотики.

Кефир

Кисломолочный напиток содержит много пробиотиков, ведь ферментируется как бактериями, так и дрожжами. Кефир хорошо подходит самостоятельно или с гарниром.

Йогурт

Йогурт готовят путем нагревания молока, охлаждают, а затем сочетают с двумя живыми культурами: Lactobacillus bulgaricus и Streptococcus thermophilus. Полезны будут йогурты без каких-либо добавок или добавления сахара.



Йогурт полезен для нашего кишечника / Фото Pexels

Квашеная капуста

В квашеной капусте также содержит немало пробиотиков, производимых в процессе ее ферментации. Капуста способна улучшить общее состояние микрофлоры кишечника.

Соленые огурцы

Чтобы получить действительно пользу для кишечника от огурцов, обходите маринованные огурцы, поскольку они не содержат живых бактерий. Употребляйте кислые соленые огурцы, которые приобретают кислый вкус в результате естественного процесса ферментации.