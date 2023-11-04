На наше настроение может влиять много факторов, поэтому иногда от определенных событий у нас начинается тревога, которая может перерасти в затяжную депрессию.
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Некоторые виды продуктов могут снизить симптомы тревоги и депрессии. Они богаты веществами, которые полезны для кишечника и способны поддерживать настроение, поскольку микробиом кишечника и мозг так тесно связаны.
Жирная рыба
Доктор медицинских наук Ума Найду отмечает, что употребление лосося или тунца поможет поддержать здоровье мозговой ткани, снижая вашу тревожность. Жирная рыба богата омегой-3, которая очень полезна для мозга. Если вы не любите рыбу, то можете попробовать найти омегу-3 в грецких орехах или семенах чиа.
Жирная рыба помогает бороться со стрессом / Фото Freepik
Ферментированные продукты
Эти продукты очень полезны для кишечника. Также они способны улучшить настроение. Это может быть йогурт, содержащий живые бактериальные культуры, называемые пробиотиками.
Зелень
Шпинат или капуста – лучшие продукты для здоровья. В них содержатся полифенолы, витамин Е и витамин С, обладающие противовоспалительными свойствами. Что интересно, витамин С способен очистить организм от кортизола – гормона стресса.
Ягоды
Клубника, черника или малина богаты клетчаткой – питательным веществом, которое способствует микробному балансу в кишечнике. Соответственно после употребления ягод у вас снизится воспаление окислительного стресса, что облегчит тревогу.
Устрицы
Они содержат множество цинка. Врач Ума Найду говорит, что цинк регулирует уровень серотонина в организме, который влияет на наше настроение. Употребление двух-трех устриц поможет получить необходимую суточную дозу цинка в день.
Если же вы не любите моллюски, но хотите добавить цинк в свой рацион, то обратите внимание на бобовые, орехи и говядину.
Темный шоколад
Он богат антиоксидантными полифенолами, которые поддерживают функцию мозга, контролируя нейровоспаление и усиливая нейрогенез (производство новых нейронов).
Также темный шоколад оказывает пребиотическое влияние на кишечник, поэтому питает полезные кишечные бактерии. В шоколаде содержится магний, помогающий успокоить центральную нервную систему.