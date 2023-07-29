Ешьте их каждый день: названы 5 продуктов, которые улучшают зрение

Употребление продуктов, богатых определенными витаминами и минералами, может помочь улучшить ваше зрение и предотвратить проблемы с глазами.

Люди очень часто сидят за монитором компьютера или перед экраном телефона, что плохо влияет на наше зрение. Чтобы улучшить зрение разнообразными витаминами, следует добавлять в свой рацион определенные продукты питания.

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Если вы будете часто употреблять эти продукты, то они станут препятствием для возникновения воспалительных процессов, защитят глаза и улучшат зрение.

Листковая зелень

Зеленые овощи, такие как шпинат, капуста, брокколи богаты антиоксидантами. Они помогают защитить глаза от вредного синего света, излучаемого цифровыми устройствами и воздействия солнца.

Они также помогают снизить риск возрастной дегенерации желтого пятна, являющегося основной причиной слепоты среди пожилых людей.

Кроме того, эти зеленые овощи содержат большое количество витамина А, имеющего решающее значение для поддержания здорового зрения. Листовая зелень богата витамином С, который замедляет образование катаракты.



Полезные продукты для глаз / Фото из Healthier Steps

Морковь

Морковь богата бета-каротином, витамином А и лютеином. Бета-каротин превращается в организме в витамин А, помогающий поддерживать здоровое зрение. Он играет решающую роль в поддержании здоровья роговицы, а также помогает предотвратить куриную слепоту.

Дефицит витамина А является одной из основных причин слепоты по всему миру. Лютеин – еще одно важное питательное вещество, содержащееся в моркови, поддерживающее здоровье глаз. Это антиоксидант, защищающий от окислительного повреждения, вызванного воздействием синего света от цифровых экранов и солнечного света.



Полезные продукты для глаз / Фото из Healthier Steps

Цитрусовые

Апельсины, лимоны и грейпфруты богаты витамином С – антиоксидантом, который играет важную роль в защите от окислительного стресса, вызванного влиянием УФ-излучения.



Полезные продукты для глаз / Фото из Healthier Steps

Орехи и семена

Орехи и семена являются фантастическим источником питательных веществ. Они улучшают здоровье глаз из-за высокого уровня антиоксидантов и незаменимых жирных кислот. Эти незаменимые жиры являются частью клеточной мембраны сетчатки и играют решающую роль в поддержании здорового зрения.

Кроме того, орехи и семена также богаты цинком, который играет важную роль в поддержании оптимальной зрительной функции. Цинк помогает переносить витамин А из печени в сетчатку, где он производит меланин – пигмент, защищающий глаза от вредного воздействия синего света. Витамин Е может помочь защитить от возрастной дегенерации желтого пятна и катаракты.



Полезные продукты для глаз / Фото из Healthier Steps

Ягоды

Черника, клубника, малина – все они содержат антоцианы, которые могут уменьшить воспаление в ваших глазах, делая их менее подверженными таким заболеваниям, как катаракта или глаукома.



Полезные продукты для глаз / Фото из Healthier Steps



Какие продукты​ улучшают зрение / Инфографика 24 Канала