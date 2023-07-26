Заботиться о глазах – важная задача каждого человека, особенно в нынешнюю цифровую эпоху, когда мы постоянно сидим в гаджетах. Однако на здоровье глаз влияет не только экран телефона, но и пища, которую мы употребляем.

Читайте также Эти 5 "невинных" привычек портят ваши волосы

В материале расскажем вам, какие продукты отрицательно влияют на наше зрение.

Обработанные пищевые продукты

Обработанные пищевые продукты содержат избыток натрия, который может вызвать задержку жидкости и повышение артериального давления, что приводит к повышению внутриглазного давления.

Соль, содержащаяся в обработанных пищевых продуктах, обезвоживает организм, извлекая воду из клеток, в том числе из глаз. Это может усугубить симптомы синдрома сухого глаза, такие как покраснение, раздражение и нечеткость зрения.

Также обработанные пищевые продукты содержат немного основных витаминов и минералов, которые имеют решающее значение для поддержания здорового зрения.

Заботиться о своем здоровье и родных – легко, если выбираете Heel .

Сладкие напитки

Газированные напитки содержат много сахара, который может вызвать скачки уровня сахара в крови, что приводит к воспалению во всем организме, включая ткани глаз.

Воспаление может привести к отеку и помутнению роговицы, что затрудняет прохождение света. Это может привести к затуманиванию зрения.

Жареная еда

Масло при высоких температурах выделяет вредные свободные радикалы, которые могут вызвать окислительный стресс в организме.

Этот окислительный стресс может повредить клетки по всему телу, в том числе клетки сетчатки – светочувствительной ткани, расположенной в задней части глаза, отвечающей за передачу визуальной информации в мозг.

Исследования показали, что люди, потребляющие большое количество жареной пищи, имеют более высокий риск развития возрастной дегенерации желтого пятна и других проблем со зрением.



Жареная пища плохо влияет на здоровье глаз / Фото из The New York Times

Алкоголь

Многие люди не знают о потенциально вредном влиянии алкоголя на глаза. Чрезмерное употребление алкоголя может вызвать ряд проблем со зрением, в том числе:

Синдром сухого глаза

Синдром сухого глаза – это состояние, при котором в глазах недостаточно смазки и влаги, что приводит к дискомфорту, раздражению и воспалению.

Употребление алкоголя может увеличить это состояние, вызывая обезвоживание всего тела, включая слезные протоки в глазах.

Алкоголь действует как мочегонное средство и увеличивает выработку мочи. Это приводит к обезвоживанию организма и истощению запасов жидкости в организме. То же происходит со слезами, их становится меньше из-за обезвоживания.

Красные глаза

Употребление алкоголя снижает уровень воды в организме, что приводит к сухости глаз.

Недостаток влаги может привести к раздражению и воспалению вен и капиллярам глаз, что приводит к покраснению.



Алкоголь плохо влияет на здоровье глаз / Фото с Women's Health

Кофеин

Кофеин является стимулятором, и его избыток может увеличить приток крови ко всему телу, в частности, к глазам.