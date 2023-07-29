Уже выбрасывайте картошку: вот почему он вреден

В Украине картофель является очень распространенным корнеплодом. Его едят и вареным, и жареным, и тушеным. Впрочем, этот овощ может серьезно навредить вашему здоровью.

Картофель – не очень полезное блюдо, ведь он содержит очень много углеводов, которые организм очень быстро переваривает. Это соединение повышает и снижает уровень инсулина.

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Чем вреден картофель

Вы могли и не подозревать, но одна тарелка картофеля влияет на уровень сахара в теле так же, как банка газированного напитка или горсть желей. Эффект от употребления картофеля похож на американские горки, и поэтому вы можете почувствовать голод вскоре после того, как поели.

В долгосрочной перспективе частое употребление картофеля может привести к ожирению, диабету и даже различным болезням сердца. Вы можете подумать, что потребление пюре может оказаться достаточно полезным, однако исследования показали, что и оно, и картофель фри приводят к набору веса.

Кроме того, другое исследование показало, что женщины, включающие этот корнеплод в свой регулярный рацион, более подвержены диабету. Зато те, которые заменили этот овощ на цельнозерные, уменьшили этот риск.

Чтобы организм работал без сбоев, нужно не только следить за питанием, но и подходить комплексно к здоровью. Важно вовремя производить детоксикацию организма. Сочетание препаратов Лимфомиозот Галлиум-Хеель оказывают иммуномодулирующее, противовоспалительное, дренажное и дезинтоксикационное действия. Так что вы будете чувствовать себя комфортно и будете сиять здоровьем.

Конечно, у картофеля есть немало питательных веществ: витамин С, В6 и калий, однако эти соединения можно найти и в других овощах. Например, белая фасоль содержит вдвое больше калия, а брокколи в 9 раз богаче витамином С.



Картофель можно заменить более полезными аналогами / Фото Pexels

Вам необязательно полностью отказываться от картофеля, однако употреблять его нужно разумно и ограниченно. Если вы едите ее слишком часто, подумайте над тем, чтобы добавить в рацион более разнообразные продукты.

Тогда отличным выбором станут зерна с минимальной обработкой, например, киноа и коричневый рис. В качестве гарнира вы можете использовать и фасоль: она богата клетчаткой и белком. Впрочем, она вызывает гораздо меньшие скачки сахара, чем картофель.