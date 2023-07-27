Многие убеждены, что спать в носках – не слишком хорошая идея. Что ж, самое время изменить свое мнение, ведь именно это может улучшить качество вашего отдыха и позволит уснуть гораздо быстрее.

К слову Делайте это каждый день, чтобы дожить до 100 лет

Почему нужно спать в носках

Прежде всего, носки прекрасно согревают пальцы на ногах, а именно эта часть тела замерзает самой первой, когда вы ложитесь спать. Холодные ноги – особенно неприятное чувство, беспокоящее многих людей и мешающее им спать.

Основная теория о том, почему ношение носков в постели может помочь вам лучше спать, базируется на концепции, согласно которой температура вашего тела будет влиять на то, насколько хорошо вы спите,

– поделился доктор Радж Дасгупта.

Температура тела напрямую связана с циркадными ритмами, то есть вашими внутренними биологическими часами, регулирующими цикл спания и бодрствования. Эти циклы стабильно нарастают в течение дня, а ночью опускаются. Когда цикл спадает, это дает сигнал телу о том, что пора готовиться ко сну – и именно по этой причине прохладная комната подходит для отдыха лучше всего.

Чтобы изменилась внутренняя температура тела, ваше тело должно иметь возможность эффективно удерживать или терять тепло. В основном это происходит через кожу, под которой проходит сеть кровеносных сосудов, называемых капиллярами,

– рассказал Дасгупта.



Сон в носках станет гораздо лучше / Фото Pexels

Итак, как бы это ни парадоксально ни звучало, носки помогают вашему телу охладиться. Одежда согревает ваши ноги, и этим расслабляет и расширяет кровеносные сосуды, что улучшает кровообращение. Тело выделяет больше тепла, и это позволяет заснуть быстрее.

Недавнее исследование показало, что 6 взрослых мужчин засыпали на 7,5 минут быстрее и спали на полчаса дольше, когда одевали носки.

Впрочем, помните, что одно только ношение носков не может исправить проблемы со здоровьем. Если вы страдаете бессонницей, обязательно обратитесь к врачу. Носки же касаются "гигиены сна".