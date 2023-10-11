Вот как открыть вино без штопора: 4 действенных способа

Если вам подарили бутылку вина, но под рукой нет штопора, чтобы его откупорить, вам совсем необязательно бежать в магазин, чтобы найти его. Вы вполне можете справиться с помощью уже имеющихся у вас дома вещей.

Наверное, хотя бы раз в жизни вы оказывались в этой неприятной ситуации, когда при вас не оказывается штопора в нужный момент. Однако если у вас есть вилка, ботинок и зажигалка, ситуацию еще можно спасти. О том, как это сделать, рассказал опытный сомелье Ганс Хольцманн.

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Вдвиньте пробку в бутылку

Эксперты вина знают, что самый простой способ открыть напиток без штопора – просто протолкнуть пробку внутрь бутылки. Для этого вам понадобится отвертка или что-нибудь крепкое и узкое. Затем вы можете воспользоваться молотком и просто ударить по этому предмету, чтобы пробка проскользнула вниз по горлу бутылки.

Вы также можете использовать нож или тупую сторону ложки или вилки. Впрочем, приготовьтесь к тому, что из-за давления ваше вино может слегка разбрызгаться. Но даже при этом проталкивании пробки – самый надежный и безопасный способ откупорить вино.

Извлеките пробку с помощью тепла

Этот способ уже несколько сложнее и рискованнее. Для него вам понадобится огонь (прекрасно подойдет обычная зажигалка). Если вы нагреете бутылку у места, где крепится пробка, тепло вытолкнет ее наружу.

И хотя этот метод довольно часто используют для открывания бутылок, сомелье Ганс Хольцманн советует делать это на улице, и при этом направить верх бутылки немного в сторону от вашего тела во избежание потенциальных травм.



Откупорить вино можно с помощью огня / Фото Pexels

Ударьте бутылку в ботинки о стену

Если предыдущие способы не сработали, можно перейти к этому экстремальному варианту. Для этого вам понадобится обычный ботинок, и бутылку поместите в его отверстие дном вниз. Затем поднимите бутылку, сверните ее боком, и подошвой ботинка ударьте о стену.

Сделать это придется несколько раз, пока пробка не вылетит от давления. Впрочем, вы сперва должны убедиться, что ваша бутылка достаточно крепкая и не разобьется от удара. Кроме того, этот метод лучше испытывать на улице, ведь он может создать немало беспорядков.

Откройте бутылку старой вилкой

Возможно, вы пытались открыть бутылку с вином с помощью ножа, но вилка подойдет для этой задачи гораздо лучше. Итак, если у вас есть старый и ненужный столовый прибор, вы можете отломить в вилки наружные зубцы, а два средних вонзить в пробку, закрутить вилку и вытащить ее.

Этот способ сработает гораздо лучше, и таким образом вы получите долговечный самодельный штопор.