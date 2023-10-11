Научиться самостоятельно затачивать ножи – это очень важный навык, который не раз сгодится вам в быту. Впрочем, для его усовершенствования нужно время, практика и несколько советов от эксперта. О том, как это делать, рассказал путешественник и эксперт по выживанию Дрю Коновер.

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Как правильно точить нож

Один из самых простых способов снова сделать ваш нож острым – это использовать точильный камень. Они достаточно просты в использовании и очень эффективны, впрочем, для того чтобы использовать камень правильно, нужно знать некоторые уловки.

Для того чтобы заточить нож, вам нужны:

точильный камень;

перманентный маркер;

вода или легкое минеральное масло.

Первое, что вы должны сделать, так это погрузить ваш точильный камень в воду или минеральное масло (при покупке камня вы должны посоветоваться с продавцом, что использовать лучше, ведь для некоторых камней подходит именно оно).

Нежелательно использовать камень сухим, ведь металлическая стружка со временем может "забить" камень, и он станет гораздо менее эффективным. Если при заточке ваш камень начинает высыхать, вы можете прерваться и погрузить его в воду снова. Слишком много воды на точильном камне не станет проблемой, а вот слишком малое ее количество действительно может навредить.

После того, как вы намочили камень, возьмите в руки маркер и раскрасьте им скос заточки. Это даст вам увидеть, где камень сталкивается с краем лезвия, чтобы вы не заходили слишком далеко. Когда маркер будет исчезать, вы будете знать, что продвинули нож достаточно.

Перед началом заточки вам нужно найти правильный угол. Держите нож близко к себе и положите его на камень так, чтобы лезвие было направлено к вам. Пальцы свободной руки положите на незаостренную сторону ножа, чтобы кончики свисали и лежали на камне.

Пытайтесь держать пальцы на одном месте на протяжении всей заточки – это поможет вам сохранять верный угол. В идеале этот угол должен составлять около 20 градусов. Точильного камня должен касаться только край лезвия, а не вся его поверхность.



При заточке ножа нужно найти правильный угол / Фото Pexels

После того, как вы нашли правильный угол, начните осторожно делать проходы ножом по камню, пока не почувствуете заусеницу на краю. Осторожно проверьте большим пальцем, заостренный ли нож, однако будьте осторожны, чтобы не порезаться им.

С одной стороны нож должен ощущаться более шероховатым, а с другой – гладким. Когда вы заметите, что на той заостренной стороне появились небольшие неровности, вы можете вернуть нож и повторить все шаги с другой стороны.

Для большинства людей проблема именно это – ведь вам придется сменить руку. Если у вас не получается это сделать, вы можете повернуть чем-нибудь другим боком, чтобы лезвие было направлено от вас, и тогда вы сможете держать его в той же руке.