Не только польза, но и вред: чего вы не знали о побочных эффектах яблок

Слишком большое количество употребления яблок может привести к побочным эффектам. У яблок много полезных свойств, но если их съедать на день слишком много, то они лишь навредят организму.

Сертифицированная диетологиня Серена Пун отмечает, что яблоки – это отличный источник пищевых волокон, поддерживающих наш кишечник и пищеварительную систему. Они богаты витамином С и калием.

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Диетология отмечает, что человеку следует съедать в день один или два яблока, а вот от большего количества можете ощутить побочные эффекты.

Проблемы с пищеварением

Клетчатка важна для нашего организма, но ее избыток может привести к вздутию живота и запорам. К проблемам с пищеварением может привести всего 3-4 яблока в день.

Увеличение веса

Яблоки содержат много полезных углеводов, которые дают нашему организму необходимое "топливо", однако употребление более двух яблок в день может привести к тому, что мы наберем вес

"Организм сначала сжигает углеводы, поэтому употребление слишком большого количества яблок может помешать вашему организму сжигать жир", – рассказала Стефани Мансур.

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Повреждение зубов

Поскольку яблоки кислые, употребление слишком большого количества может повредить вашим зубам больше, чем некоторые газированные напитки.

Дополнительная нагрузка на кишечник

Не стоит употреблять яблоки людям, которые испытывают частое вздутие живота, газы или дискомфорт в пищеварении.

"Употребление большого количества яблок может усилить эти отрицательные эффекты", – отметила Мансур.