Не лише користь, але й шкода: чого ви не знали про побічні ефекти яблук

Занадто велика кількість вживання яблук може призвести до побічних ефектів. Яблука мають чимало корисних властивостей, але якщо їх з’їдати на день занадто багато, то вони лише нашкодять організмові.

Сертифікована дієтологиня Серена Пун зазначає, що яблука – це чудове джерело харчових волокон, які підтримують наш кишківник і травну систему. Вони багаті вітаміном С і калієм.

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Дієтологиня зазначає, що людині варто з’їдати в день один чи два яблука, а от від більшої кількості можете відчути побічні ефекти.

Проблеми з травленням

Клітковина важлива для нашого організму, але її надлишок може призвести до здуття живота і запорів. До проблем з травленням можуть призвести всього 3-4 яблука в день.

Збільшення ваги

Яблука містять багато корисних вуглеводів, які дають нашому організмові необхідне «паливо», однак вживання більше двох яблук в день може призвести до того, що ми наберемо вагу

"Організм спочатку спалює вуглеводи, тому вживання занадто великої кількості яблук може перешкодити вашому організму спалювати жир", – розповіла Стефані Мансур.

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Пошкодження зубів

Оскільки яблука кислі, вживання занадто великої кількості може зашкодити вашим зубам більше, ніж деякі газовані напої.

Дадаткове навантаження на кишечник

Не варто вживати яблука людям, які відчувають часте вздуття живота, гази чи дискомфорт у травленні.

"Вживання великої кількості яблук може посилити ці негативні ефекти", – зазначила Мансур.