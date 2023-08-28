Вот что произойдет с телом, если часто пить пиво: ответ удивит

Если вы любите расслабиться после рабочего дня с бокалом пива, сначала убедитесь, что это не навредит вашему здоровью. Оказывается, постоянное употребление этого напитка может привести к неожиданным последствиям.

Вам может показаться, что употребление пива не так уж вредно, ведь этот напиток содержит сравнительно немного алкоголя, однако другие его побочные эффекты могут также повлиять на ваше здоровье. И постоянное его употребление точно скажется на организме в долгосрочной перспективе.

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Пиво может улучшить плотность костей

Оказывается, что употребление пива может иметь и положительные последствия, в частности для вашего скелета: в этом напитке содержатся вещества, связанные с увеличением минеральной плотности костей у мужчин и женщин.

Следовательно, употребление одной чашки пива в неделю может уменьшить риск перелома бедра. Впрочем, необходимы дополнительные исследования, чтобы выявить, преобладают ли положительные эффекты от пива над отрицательными.

Пиво может нарушить сон

Если вы страдаете бессонницей, возможно, пора отказаться от пива, ведь именно оно может быть причиной того, что вы испытываете трудности с засыпанием.

И хотя пиво, как и другой алкоголь известно тем, что расслабляет и дарит кратковременное ощущение эйфории, в дальнейшем оно может повлиять на здоровье вашего мозга. Ваши рефлексы замедлятся, как и способность обрабатывать информацию, и даже небольшое количество алкоголя в течение дня может привести к тому, что вы будете хуже засыпать и спать не так долго, как могли бы без вмешательства пива.



Пиво может вызвать бессонницу / Фото Pexels

Способствует набору веса

Если вы пытаетесь следить за своей фигурой или сбросить несколько килограммов, добавление пива в рацион точно станет ошибкой. Учитывайте, что пиво попадает прямо в вашу печень, и организм использует его для получения энергии. Так алкоголь замедляет процесс сжигания жира, ведь печень пытается вывести из организма токсины, которые есть в пиве.

Задача печени – фильтровать циркулирующую кровь и уничтожать токсичные вещества, в частности алкоголя. Печень может справиться с определенным количеством алкоголя, но когда человек продолжает пить, он может подвергнуться такому стрессу, что приведет к необратимым повреждениям,

– рассказала врач Гомер.

Пиво увеличивает риск хронических заболеваний

Забота о долгосрочном здоровье – это еще одна причина, по которой вы должны ограничить употребление пива, ведь этот напиток может повысить риски возникновения хронических заболеваний.

Хотя одно из исследований и показало определенную связь между умеренным употреблением алкоголя и улучшением здоровья сердца из-за способности его снижать уровень холестерина, следует учитывать большое количество факторов, когда это касается пользы пива. Из-за генетики и образа жизни оно может принести больше вреда, чем пользы.