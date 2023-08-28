Ось що станеться з тілом, якщо часто пити пиво: відповідь здивує

Якщо ви полюбляєте розслабитися після робочого дня з келихом пива, спершу переконайтеся, що це не нашкодить вашому здоров'ю. Виявляється, постійне вживання цього напою може призвести до досить несподіваних наслідків.

Вам може здатися, що вживання пива не таке вже й шкідливе, адже цей напій містить порівняно небагато алкоголю, проте інші його побічні ефекти можуть також вплинути на ваше здоров'я. І постійне його вживання точно позначиться на організмі у довгостроковій перспективі.

Цікаво Всього 4 помаранчеві продукти знизять кров'яний тиск

Пиво може покращити щільність кісток

Виявляється, вживання пива може мати й позитивні наслідки, зокрема для вашого скелета: в цьому напої містяться речовини, пов'язані зі збільшенням мінеральної щільності кісток у чоловіків та жінок.

Отож, вживання однієї чашки пива на тиждень може зменшити ризик перелому стегна. Втім, необхідні додаткові дослідження, щоб виявити, чи позитивні ефекти від пива переважають негативні.

Пиво може порушити сон

Якщо ви страждаєте від безсоння, можливо, настав час відмовитися від пива, адже саме воно може бути причиною того, що ви відчуваєте труднощі з засинанням.

І хоча пиво, як і інший алкоголь, відоме тим, що розслабляє та дарує короткотривале відчуття ейфорії, надалі воно може вплинути на здоров'я вашого мозку. Ваші рефлекси сповільняться, як і здатність обробляти інформацію, і навіть невелика кількість алкоголю протягом дня може призвести до того, що ви гірше засинатимете та спатимете не так довго, як могли би без втручання пива.



Пиво може викликати безсоння / Фото Pexels

Сприяє набору ваги

Якщо ж ви намагаєтеся слідкувати за своєю фігурою чи скинути кілька кілограмів, додавання пива до раціону точно стане помилкою. Зважайте на те, що пиво потрапляє прямо до вашої печінки, і організм використовує його для отримання енергії. Так алкоголь уповільнює процес спалення жиру, адже печінка намагається вивести з організму токсини, які є у пиві.

Завдання печінки — фільтрувати циркулюючу кров і знищувати токсичні речовини, зокрема алкоголю. Печінка може впоратися з певною кількістю алкоголю, але коли людина продовжує пити, вона може піддатися такому стресу, що спричинить незворотні пошкодження,

– розповіла лікарка Гомер.

Пиво збільшує ризик хронічних захворювань

Турбота про довгострокове здоров'я – це ще одна причина, через яку ви маєте обмежити вживання пива, адже цей напій може підвищити ризики виникнення хронічних захворювань.

Хоча одне з досліджень і показало певний зв'язок між помірним вживанням алкоголю та покращенням здоров'я серця через здатність його знижувати рівень холестерину, варто зважати на велику кількість факторів, коли це стосується користі вживання пива. Через генетику та спосіб життя воно може принести більше шкоди, аніж користі.