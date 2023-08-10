Об этом нужно знать: польза и вред для организма арахисовой пасты
Источник:Beauty HUB
Арахисовая паста очень полезна для спортсменов, вегетарианцев, веганов и адептов правильного питания.
Если арахисовая паста изготовлена из натуральных ингредиентов и не содержит таких добавок как сахар или искусственные консерванты, она богата различными витаминами и минералами.
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Витамины и минералы, содержащиеся в арахисовой пасте
- Витамин Е является отличным антиоксидантом и помогает защищать клетки от повреждений.
- Витамин В3 (ниацин) участвует в обмене веществ, важном для поддержания здоровья нервной системы.
- Витамин В6 важен для нормального функционирования мозга и нервной системы, участвует в продуцировании гемоглобина.
- Витамин В9 (фолиевая кислота) необходим для правильного деления и роста клеток, важен для беременных.
- Магний поддерживает здоровье мышечной и нервной систем, участвует во многих биохимических реакциях в организме человека.
- Фосфор необходим для костей и зубов, участвует в метаболических процессах.
- Железо помогает крови переносить организмом кислород.
- Калий регулирует баланс жидкостей и поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы.
- Цинк важен для иммунной системы.
- Медь участвует в создании красных кровяных телец.
Польза и вред от арахисовой пасты
В арахисовой пасте содержится белок – один из главных строительных материалов для тканей и мышц организма. Паста также содержит мононенасыщенные и полиненасыщенные жиры, способствующие здоровью сердца. В арахисовой пасте также есть антиоксидант ресвератрол, который помогает защищать клетки от повреждений.
Полезные и вредные свойства арахисовой пасты / Фото из Pexels
Что интересно, регулярное употребление арахисовой пасты снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний благодаря содержанию здоровых жиров и других питательных веществ. А благодаря высокому содержанию белка, пищевых волокон и полезных жиров человек получает чувство насыщенности.
Арахисовую пасту употребляют в качестве перекусов худеющие, но никак не могут отказаться от сладкого.
Впрочем, не стоит забывать, что арахисовая паста очень калорийна. Ее хорошо употреблять тем, кто нуждается в дополнительной энергии – спортсменам или людям, ведущим активный образ жизни.
Обратите внимание, что арахисовая паста может спровоцировать аллергию, потому противопоказана людям с непереносимостью орехов.