Про це треба знати: користь та шкода для організму арахісової пасти
Джерело:Beauty HUB
Арахісова паста є дуже корисною для спортсменів, вегетаріанців, веганів та адептів правильного харчування.
Якщо арахісова паста виготовлена з натуральних інгредієнтів і не містить таких добавок як цукор чи штучні консерванти, то вона багата на різні вітаміни та мінерали.
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Вітаміни та мінерали, які є в арахісовій пасті
- Вітамін Е є чудовим антиоксидантом та допомагає захищати клітини від пошкоджень.
- Вітамін В3 (ніацин) бере участь в обміні речовин, важливий для підтримки здоров’я нервової системи.
- Вітамін В6 важливий для нормального функціонування мозку та нервової системи, бере участь у продукуванні гемоглобіну.
- Вітамін В9 (фолієва кислота) необхідний для правильного поділу та росту клітин, важливий для вагітних.
- Магній підтримує здоров’я м’язової та нервової систем, бере участь у багатьох біохімічних реакціях в організмі людини.
- Фосфор необхідний для кісток і зубів, бере участь у метаболічних процесах.
- Залізо допомагає крові переносити організмом кисень.
- Калій регулює баланс рідин і підтримує здоров’я серцево-судинної системи.
- Цинк є важливим для імунної системи.
- Мідь бере участь у створенні червоних кров’яних тілець.
Користь та шкода від арахісової пасти
В арахісовій пасті міститься білок – один із головних будівельних матеріалів для тканин та м’язів організму. Паста також містить мононенасичені та поліненасичені жири, які сприяють здоров’ю серця. В арахісовій пасті також є антиоксидант ресвератрол, який допомагає захищати клітини від пошкоджень.
Корисні та шкідливі властивості арахісової пасти / Фото з Pexels
Що цікаво, регулярне вживання арахісової пасти знижує ризик розвитку серцево-судинних захворювань завдяки вмісту здорових жирів та інших поживних речовин. А завдяки високому вмісту білка, харчових волокон і корисних жирів людина отримує відчуття насиченості.
Арахісову пасту вживають у якості перекусів ті, хто худнуть, але ніяк не можуть відмовитися від солодкого.
Втім не варто забувати, що арахісова паста дуже калорійна. Її добре вживати тим, хто потребує додаткової енергії – спортсменам або людям, які ведуть активний спосіб життя.
Зверніть увагу, що арахісова паста може спровокувати алергію, тому протипоказана людям з непереносимістю горіхів.