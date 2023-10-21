Вы неправильно вытираете пыль: вот как это нужно делать

Пыли можно очень легко избавиться полностью, если вы знаете несколько действенных советов от экспертов. Так что сделайте уборку дома легче и эффективнее!

Если в вашем доме постоянно скапливается пыль, это может означать, что вы убираете его неправильно. И если вы будете пренебрегать этим занятием, в конце концов это может сделать ваш дом более неряшливым и неприятным. Как правильно избавиться от пыли, рассказала эксперт по домохозяйству Джоли Керр.

Интересно Кофейный скраб мгновенно омолодит кожу: вот как сделать его дома

Вытирайте пыль сверху вниз

Как и в любой другой уборке, вам следует делать его сверху вниз. Дело в том, что когда вы вытираете пыль, ее частицы опадают вниз, и если вы начнете с нижних поверхностей, в конце уборки вам снова придется повторить весь процесс.

Поэтому порядок наведения порядка должен быть следующим: сначала вытереть пыль, затем пропылесосить или вместо пол, и только в конце концов помыть ее.

Найдите наиболее запыленные места

В вашем доме точно есть немало предметов, которые притягивают пыль, и если вы будете знать, где именно она накапливается, вы сможете лучше вычистить их. В частности, особое внимание следует обратить на электронику, например, телевизоры, компьютеры и стереооборудование. Для того чтобы эффективно очистить их, используйте сухую тряпку из микрофибры и кисточку для труднодоступных частей.

Убедитесь, что вы протерли дверные рамы, потолки и плинтусы – вы будете удивлены, и именно на этих предметах может сохраняться больше пыли, ведь их протирают очень редко.



Протирать нужно все поверхности дома / Фото Pexels

Предотвращайте накопление пыли

Существует несколько способов, кроме регулярной уборки, которые могут помочь уменьшить количество пыли в доме. В частности, вы можете попытаться уплотнить окна и двери, чтобы через них не проникало слишком много грязи. Кроме того, подумайте о добавлении в интерьер входных ковриков и регулярном купании домашних любимцев.

Еще один способ уменьшить пыль в квартире – не забывать о чистке вентиляционных отверстий.