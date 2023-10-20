Вы могли и не подозревать о том, насколько кофе на самом деле полезен для вашей кожи. Но чтобы максимально использовать ее целебные свойства, вы можете приготовить невероятный и дешевый скраб для лица и тела. О том, как это правильно сделать, рассказала эксперт Камрин Рабидо.

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Чем кофе полезен для кожи

Текстура кофейной гущи напоминает песок, поэтому она является отличным ингредиентом для домашних скрабов. Именно кофейная основа помогает бережно удалять мертвые клетки кожи и улучшать кровообращение. В то же время кофе не вредит коже и дарит ему мягкость и шелковистость.

Кроме того, кофе может помочь временно снизить проявления целлюлита.

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Как сделать кофейный скраб

Для того чтобы изготовить скраб для тела и лица, вам понадобятся следующие ингредиенты:

пол стакана свежемолотого кофе (может подойти и использованная гуща);

пол стакана коричневого сахара;

пол стакана растопленного кокосового масла;

1 чайная ложка ванильного экстракта.



Сделать кофейный скраб очень просто / Фото Pexels

Убедитесь, что вы выбрали кофе мелкого помола, иначе он может быть слишком грубым и жестким для чувствительной и деликатной кожи.

Для того, чтобы приготовить скраб, смешайте кофе и сахар, затем добавьте к этой смеси ванильный экстракт и перемешайте до полного соединения продуктов.

После этого влейте кокосовое масло и снова смешайте, чтобы образовалась густая кофейная паста. Нанесите на лицо смесь и оставьте на несколько минут. Тщательно промойте лицо и будьте внимательны, если используете скраб под душем, ведь масло в нем может сделать пол слегка скользким.