Избегайте этой пищи и напитков, если вы страдаете мигренью

Вероятно, вы об этом не знали, но мигрень может вызвать диетические, экологические и эмоциональные факторы.

Врач Киран Джохал рассказала, как снизить вероятность возникновения головной боли. Медицинская консультантка Vitality отметила, что мигрень, как правило, передается по наследству.

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Бывает, что приступы мигрени могут быть из-за определенной пищи и напитков. К примеру, это обезвоживание, пропуск пищи, употребление кофеина, алкоголя, глютена, сыра, шоколада, цитрусовых.

Также на проявления сильных головных болей влияют яркие огни, сильные вспышки, сигаретный дым, слишком теплые условия и резкие температурные условия.

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Чтобы лучше понимать, от чего у вас проявляется головная боль, попробуйте вести дневник, который поможет вам лучше понять, чего вам следует избегать, чтобы не подвергать себя мигренью.

Врач отмечает, что головная боль также может вызвать чувство стресса или беспокойства. Чтобы свести к минимуму мигрень – начните вести здоровый образ жизни. Включайте сбалансированное питание и физические упражнения.