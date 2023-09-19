Уникайте цієї їжі та напоїв, якщо ви страждаєте на мігрень

Ймовірно, ви про це не знали, але мігрень можуть викликати дієтичні, екологічні та емоційні фактори.

Лікарка Кіран Джохал розповіла, як знизити ймовірність виникнення головного болю. Медична консультантка Vitality, зазначила, що мігрень, як правило, передається у спадок.

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Буває, що напади мігрені можуть бути через певну їжу та напої. До прикладу, це зневоднення, пропуск їжі, вживання кофеїну, алкоголю, глютену, сиру, шоколаду, цитрусових.

Також на прояви сильного головного болю впливають яскраві вогні, сильні спалахи, сигаретний дим, занадто теплі умови та різкі температурні умови.

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Щоб краще розуміти, від чого у вас проявляється головний біль, спробуйте вести щоденник, який допоможе вам краще зрозуміти, чого вам варто уникати, аби не наражати себе на мігрень.

Лікарка зазначає, що головний біль також може викликати почуття стресу чи занепокоєння. Щоб звести до мінімуму мігрень – почніть вести здоровий спосіб життя. Включайте збалансоване харчування та помірні фізичні вправи.