Носить каблуки не полезно: вы рискуете получить искривление спины

Туфли-лодочки на каблуке или сапоги на каблуке, которыми мы довершаем пальто и тренчи осенью способны улучшить наш образ. Впрочем, носить их постоянно не стоит, ведь они плохо влияют на состояние наших ног.

Почему стоит отказаться от постоянных образов с обувью на каблуках рассказал доктор медицинских наук, ортопед Марк Мендесзон.

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"С кинетической точки зрения высокие каблуки плохо спроектированы, и их ношение плохо влияет на человеческую стопу", – говорит ортопед Марк Мендесзон.

Он отмечает, что обувь на высоком каблуке заставляет ногу принимать необычное положение и меняет биомеханику обычной ходьбы.

Проблемы от обуви на каблуке

Боль в стопах

Опрос, проведенный Американской ассоциацией ортопедической медицины, показал, что высокие каблуки являются основной причиной боли в ногах среди тех, кто их носит: 71% женщин сообщили, что после каблуков их болят стопы.

Больше проблем и боли в пальцах ног приносит заостренная обувь с закрытым носком. Исследование APMA показало, что люди с хронической болью в стопах значительно чаще испытывают другие проблемы со здоровьем, такие как боль в спине, боль в суставах и проблемы с весом.

Молотковидные пальцы и мозоли

"Если ваши пальцы будут постоянно находиться в треугольной обуви, то это изменит форму стопы и вызовет структурные проблемы с костями", – отметил ортопед Марк Мендесзон.

Узкий носок высокого каблука сжимает и сводит пальцы ног, что может привести к состоянию, называемому «молотковидным пальцем», когда пальцы ног сгибаются.

"Молотковидные пальцы могут привести к образованию мозолей на кончиках пальцев ног", - добавил ортопед.



Подборы плохо влияют на состояние ног.

Шишки

Высокие каблуки могут спровоцировать появление болезненных шишек, когда сустав большого пальца ноги не совпадает с остальными суставами пальцев ног.

Согласно исследованием, проведенным в журнале Arthritis Care & Research, ношение высоких каблуков увеличивает риск развития шишек на 47% из-за повышенного давления на переднюю часть стопы.

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Дисфункция осанки

Высокие каблуки мешают естественным движениям стом, что изменяет распределение давления на подошвы стоп, воздействуя на голеностопные суставы и окружающие мышцы и ограничивая диапазон движений голеностопного сустава.

Поэтому начинается негативная цепная реакция для всего вашего тела. Из-за неестественного хода вы задействуете мышцы по-другому, вызывая дисбаланс мышц в ногах.

Ортопед Марк Мендесзон объясняет, что сокращение ахиллова сухожилия приводит к большему сгибанию колена, создает нагрузку на бедро и влияет на искривление спины. Межпозвоночные диски могут потерять содержание воды, образовать грыжу и начать сжиматься. Ваша поясница может напрягаться и спазмироваться.

Вросшие ногти

"Когда обувь слишком тесная, ваши ноги начнут опухать. Это воспаление может привести к тому, что ногти на ногах вгрызаются в кожу, что приводит к врастанию ногтей на ногах, которые могут стать болезненными или инфицированными", – добавил врач.