Носити підбори не корисно: ви ризикуєте отримати викривлення спини

Туфлі-човники на підборах чи чоботи на підборах, якими ми довершуємо пальта і тренчі восени здатні покращити наш образ. Втім носити їх постійно не варто, адже вони погано впливають на стан наших ніг.

Чому варто відмовитися від постійних образів із взуттям на підборах розповів доктор медичних наук, ортопед Марк Мендесзон.

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"З кінетичної точки зору високі підбори погано спроектовані, і їх носіння погано впливає на людську стопу", – каже ортопед Марк Мендесзон.

Він зазначає, що взуття на високих підборах змушує ногу приймати незвичне становище та змінює біомеханіку звичайної ходьби.

Проблеми від взуття на підборах

Біль у стопах

Опитування, проведене Американською асоціацією ортопедичної медицини, показало, що високі підбори є основною причиною болю в ногах серед тих, хто їх носить: 71% жінок повідомили, що після підборів їх болять стопи.

Найбільше проблем та болю в пальцях ніг приносить загострене взуття із закритим носком. Дослідження APMA показало, що люди з хронічним болем у стопах значно частіше зазнають інших проблем зі здоров'ям, таких як біль в спині, біль у суглобах та проблеми з вагою.

Молоткоподібні пальці та мозолі

"Якщо ваші пальці будуть постійно перебувати в трикутному взутті, то це змінить форму стопи та викличе структурні проблеми з кістками", – зазначив ортопед Марк Мендесзон.

Вузька шкарпетка високого каблука стискає і зводить пальці ніг, що може призвести до стану, званого «молоткоподібний палець», коли пальці ніг згинаються.

"Молоткоподібні пальці можуть призвести до утворення мозолів на кінчиках пальців ніг", - додав ортопед.



Підбори погано впливають на стан ніг / Фото Pinterest

Шишки

Високі підбори можуть спровокувати появу болючих шишок, коли суглоб великого пальця ноги не збігається з рештою суглобів пальців ніг.

Згідно з дослідженням, проведеним у журналі Arthritis Care & Research, носіння високих підборів збільшує ризик розвитку шишок на 47% через підвищений тиск на передню частину стопи.

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Дисфункція постави

Високі підбори заважають природним рухам стом, а це змінює розподіл тиску на підошви стоп, впливаючи на гомілковостопні суглоби та навколишні м'язи та обмежуючи діапазон рухів гомілковостопного суглоба.

Через це розпочинається негативна ланцюгова реакція для всього вашого тіла. Через неприродну ходу ви задіюєте м’язи по-іншому, викликаючи дисбаланс м'язів в ногах.

Ортопед Марк Мендесзон пояснює, що скорочення ахіллового сухожилля призводить до більшого згинання коліна, створює навантаження на стегно та впливає на викривлення спини. Міжхребцеві диски можуть втратити вміст води, утворити грижу і почати стискатися. Ваш поперек може напружуватися та спазмуватися.

Врослі нігті

"Коли взуття занадто тісне, ваші ноги почнуть опухати. Це запалення може призвести до того, що нігті на ногах вгризаються в шкіру, що призводить до вростання нігтів на ногах, які можуть стати болючими або інфікованими", – додав лікар.