Как отстирать шоколад из одежды: эффективные советы, которые вам помогут

Шоколад не является простым пятном на одежде, ведь в нем содержится масло, а темный цвет может ухудшить ткань. На самом же деле удалить пятно довольно легко, поэтому советуем вам узнать, как именно это сделать.

Если пятно от шоколада незначительное, обработайте одежду небольшим количеством средства для мытья посуды и постирайте. Если же пятно уже долго было на одежде, то тогда нужно приступить к более серьезным методам, чтобы удалить шоколад из одежды. Как удалить пятна от шоколада рассказала Сара Агирре – эксперт по домашнему хозяйству, имеющему более 20 лет опыта.

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В первую очередь удалите из ткани твердые кусочки шоколада благодаря ложке. Острого ничего использовать не нужно. Пятно тереть не надо, поскольку оно еще глубже проникнет в волокна ткани.

Промойте холодной водой

Промойте загрязненную поверхность холодной водой с обратной стороны. Вы также можете использовать пятновыводитель, чтобы ослабить ее.

Предварительная обработка пятна

Аккуратно вотрите сильнодействующее жидкое моющее средство в пятно от шоколада. Оставьте одежду на пять минут. Затем замочите его на 15 минут в холодной воде. Каждые три-пять минут аккуратно протирайте загрязненное, чтобы растворить пятно, а затем тщательно промойте. Когда пятно взойдет, тогда стирайте вещь, как всегда и хорошо высушите.



Пятно от шоколада можно вывести / Фото Vivani

Как вывести пятна шоколада из одежды без стирки

Если пятно от шоколада свежее, его можно вывести без мыла, моющих средств или химикатов. Промойте пятно холодной водой, желательно с обратной стороны. Затем намочите бумажное полотенце в холодной воде и промокните лицевую сторону. Повторяйте при необходимости, пока пятно не перестанет светлеть.

Нанесите на пятно небольшое количество пятновыводителя и оставьте на несколько минут. Затем еще раз промойте пятно с обратной стороны и снова промокните чистыми влажными бумажными полотенцами.

Натуральные средства для удаления пятен шоколада

Перекись водорода

Смешайте одну часть средства для мытья посуды с двумя частями перекиси водорода. Эта смесь отлично удаляет жир и освещает пятна. Нанесите раствор непосредственно на пятно и оставьте на 10 минут, после чего одежду можно постирать.

Уксус

Смешайте одну часть уксуса с одной частью воды, затем замочите пятно в растворе примерно на 10 минут. Затем постирайте ткань, как обычно.