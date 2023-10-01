Жир и другие масла могут оставить на вашей одежде немало неприятных пятен. Впрочем, отстирать такие загрязнения во время обычного цикла стирки почти невозможно, так что вам придется прибегнуть к дополнительным мерам. О том, как лучше избавиться от таких пятен, рассказала Холли Мурри, президент FRSTeam.

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Как отстирать жирное пятно

Если на вашей одежде появилось неприятное загрязнение, вы должны помнить о главном правиле: не полощите ткань перед тем, как приступать к стирке. Масло и вода смешиваются плохо, поэтому работать на сухой ткани будет гораздо проще.

Также перед тем, как стирать вещь, убедитесь, что она устойчива к цвету, иначе вы можете повредить собственную одежду. Перед началом стирки попробуйте промокнуть пятно бумажным полотенцем или другой тканью, чтобы удалить остатки жира из одежды.



Пятно нужно удалить быстро / Фото Pexels

Помните и о том, что действовать вам нужно быстро: как только пятно засохнет, удалить его будет гораздо сложнее.

Для удаления жирного пятна можно использовать жидкое моющее средство или шампунь. Также можно использовать и обычное мыло для тела или хозяйственное – впрочем, самое последнее событие лучше всего.

Вы также можете натереть кусок мыла и аккуратно нанести полученные кусочки/порошок на пятно после смачивания пятна. Натереть это невероятный способ выполнить этот шаг, если вы хотите избежать интенсивного трения,

– объяснила Холли Мурри.

Убедитесь, что вы покрыли всю область пятна моющим средством или мылом, а затем замочите это место водой. Втирайте средство или мыло в пятно, пока не образуется пена. Если пятно устойчиво, потрите его старой зубной щеткой или щеткой для ногтей.

Затем промойте пятно водой, пока не вымоете всю пену. Высушите одежду на воздухе, и от пятна не останется и следа.