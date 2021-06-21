Почему бывает вздутие живота: врач назвала причины и варианты решения

Многие люди сталкиваются с вздутие живота. И плохо, если – это постоянное чувство. В таком случае нужно искать причину проблемы.

О причинах и решении проблем рассказала ендокринолог Екатерина Григорьева. По ее словам, если вздутие возникает постоянно, то в желудочно-кишечном тракте нет порядка, и организм намекает, что было бы неплохо этот порядок навести.

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Причины вздутия живота

Быстрое глотания пищи

Если человек быстро глотает пищу вместе с воздухом, то это называется "аэрофагия".

Поэтому врач советует выделять на трапезу не менее 20 минут и старайтесь во время нее не разговаривать.

Проблемы ротовой полости

Проблемы с зубами и деснами тоже могут быть причиной. В таком случае надо тщательно жевать пищу, сосредоточиться на ее вкусе. А также посетите стоматолога и проверьте свои зубы и десны.

Работа поджелудочной железы

Вздутие также может быть из-за недостаточной выработки ферментов поджелудочной железе. Чем хуже переваривается пища с помощью ферментов, тем больше ему достается микробиота, которые в процессе взаимодействия с ней производит метаболиты и большое количество газов.

Нужно обратиться к врачу и посоветоваться относительно препаратов с ферментами.

Синдром избыточного бактериального роста

Он может быть, например, через гипоацидность, при которой увеличивается количество бактерий в кишечнике. В таком случае надо работать над нормализацией кислотности желудочного сока.

Много углеводов

Вздутие может быть из-за избыточного углеводного рациона, сахара, фруктозы, сахарозаменителей, фруктов, сухофруктов, злаков и бобовых. Нужно проанализировать и скорректировать рацион.

Целиакия

Это наследственное аутоиммунное заболевание детей и взрослых, возникает вследствие постоянной непереносимости глютена. Людям с этой болезнью надо безглютеновое питание и выполнения рекомендаций врача.

Также проблемы с животом могут быть через паразитоз. Тогда требуется лечение в паразитолога.