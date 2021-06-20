Некоторые исследования показывают, что потеря лишь 1 – 2% воды в своем теле может создать препятствия нормальному ежедневном функционированию человека.

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К сожалению, говорят эксперты, не всегда легко определить, что вы находитесь на ранних стадиях обезвоживания, поскольку распространенным признаком является жажда. Однако, иногда она не является надежным показателем, особенно у пожилых людей, у которых может быть снижена чувствительность к жажде. К тому же это ощущение может возникнуть уже тогда, когда ваш организм будет несколько обезвоженным.

Специалисты рекомендуют обратить внимание на другие факторы, которые могут свидетельствовать о том, что вам следует выпить несколько стаканов воды.

Сухость во рту или неприятный запах

Неприятный запах изо рта не всегда означает обезвоживание, однако это может быть признаком, говорит врач неотложной медицины Мелисса Лебер из Нью-Йорка. Когда организм обезвожен, он не производит достаточного количества слюны, которая помогает расщеплять пищу и полоскать ее изо рта. А сниженое действие очистки слюны позволяет бактериям расти, вызывая неприятный запах изо рта.

Сухость во рту также может быть еще одним потенциальным признаком обезвоживания, хотя и не всегда. Среди других возможных причин: лекарства или даже повреждения нервов. Поэтому, если вы часто чувствуете липкость и сухость во рту, следует обратиться к врачу.

Мышечные спазмы или судороги

Еще одним признаком обезвоживания могут быть мышечные спазмы или судороги, говорят эксперты. Это свидетельствует о том, что в вашем организме недостаточно ключевых минералов, таких как натрий и калий. Они помогают сбалансировать уровень рН в вашем теле, а также контролируют работу нервной системы.

Специалисты предупреждают, если вы ходите в жаркий день ​​и начинаете чувствовать боль в мышцах или стянутость, это может быть признаком того, что вы недостаточно пьете воды.



Жажда может возникнуть уже после легкого обезвоживания / Фото pexels

Головная боль

Головные боли являются распространенным признаком легкого и умеренного обезвоживания и они могут быть терпимыми или интенсивными.

Дегидратация также способна спровоцировать эпизоды мигрени по причинам, пока не полностью понятным. Исследователи отмечают, что обезвоживание на самом деле может временно уменьшить мозговую ткань и вызвать боль.

Темная моча

По словам врача Лебер, одним из способов диагностировать обезвоживание, которые используют медицинские работники, является тестирование мочи пациента на предмет ее чрезмерной концентрированности. Но это можно определить в домашних условиях.

Просто посмотрите на цвет мочи. Если он бледно-желтый, ваш организм достаточно увлажнен. Если темно-желтый – пришло время для стакана воды, или даже двух,

– советуют в клинике Мэйо.

В то же время помните, что цвет мочи может меняться от лекарств, которые вы принимаете, или определенных продуктов, которые вы потребляете. Поэтому если у вас есть какое-то беспокойство, обратитесь к врачу.



Обезвоживание может привести к тепловому удару / Фото pexels

Болезненное состояние

Если вы чувствуете головную боль, головокружение, слабость или тошноту, вам может показаться, что вы подхватили какой-то вирус. Но это также может быть связано с гидратацией.

Все, что похоже на грипп, может быть обезвоживанием,

– говорит Лебер.

Она добавляет, что люди также могут чувствовать жар или озноб, особенно при серьезном обезвоживании.

Чувство голода

Сигналы жажды и голода частично происходят от гипоталамуса – области мозга, которая кроме температуры тела контролирует также и эти функции. Поэтому если вы поели и вскоре снова чувствуете голод, стоит подумать, не является ли виновником этого жажда.

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Усталость

Достаточная гидратация – действительно важная часть поддержания энергии в течение дня. Она помогает телу доставлять питательные вещества к каждой клеточке и поддерживает работу всех органов. Если организм получает недостаточно воды, то вы можете чувствовать усталость.

Кроме того, гидратация может иметь прямое влияние на качество сна, отмечают в Фонде сна. В то же время они призывают соблюдать баланс, ведь если выпить слишком много жидкости, это приведет к тому, что вы будете просыпаться среди ночи, чтобы сходить в туалет. А утром вы будете чувствовать усталость.