Сатурація крові: що це і як її виміряти

До початку пандемії COVID-19 про такий показник, як сатурація мало хто з українців чув. У чому полягає суть цього дослідження і як воно може допомогти пацієнтам з проявами дихальної недостатності? З'ясуймо!

Слово "сатурація" походить від латинського "saturato" і означає "ступінь насичення певної рідини газом". При вимірюванні сатурації артеріальної крові (SpO2 або SaO2) ми визначаємо її газовий склад, а саме ступінь насичення киснем.

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У домашніх умовах такі заміри проводять невеликим приладом, який називається "пульсоксиметром". Пульсоксиметр вимірює рівень сатурації у капілярній крові. Придбати його можна в інтернеті або магазині медтехніки. Це – більш спрощена версія медично-діагностичного приладу, який застосовується у лікувальних закладах. Прилад також вимірює частоту пульсів – чим частішим є пульс, тим важчим є стан хворого. Зчитування показників з пульсоксиметра не вимагає спеціальних медичних знань.

Наприклад, якщо у людини виявили пневмонію (як ускладнення грипу) і її стан дозволяє лікуватися в амбулаторних умовах, у такий спосіб вона може контролювати рівень насичення крові киснем та частоту пульсу і вчасно реагувати на потенційно загрозливі ситуації. В умовах поширення коронавірусної інфекції такий контроль набув особливої актуальності, адже перебіг COVID-19 складно спрогнозувати. Зранку людина ще почувається більш-менш добре, а в обід – уже починає задихатися. Низька сатурація вказує на гіпоксію. Такий пацієнт підлягає госпіталізації.

Як прилад вимірює насичення крові киснем



Як виміряти сатурацію крові / Фото Pexels

Дослідження – неінвазивне. Прилад одягається на палець або зап’ястя (рідше – чіпляється на вухо або крило носа чи кріпиться до лоба). Далі необхідно кілька секунд зачекати. Зчитувач випромінює хвилі різної довжини і вимірює, як ці хвилі поглинаються нашими еритроцитами (червоними кров'яними тільцями). Дезоксигенований і оксигенований гемоглобін (білок, що входить до складу еритроцитів) відбиває інфрачервоні промені, які випромінює пульсоксиметр. Саме ця особливість гемоглобіну і забезпечує можливість вимірювання насичення крові киснем – робота пульсоксиметрів базується на пропускній спектрофотометрії.

Чи можна застосовувати той самий прилад і для дорослих, і для дітей

Рівень насичення крові киснем у дітей можна заміряти тим же пульсоксиметром, що й дорослим. Можна знайти й спеціальне обладнання, призначене для пацієнтів, молодших 12 років, але для домашнього використання підійде універсальний прилад. Виняток – немовлята. Для таких діток розроблені спеціальні пульсоксиметри, які кріпляться на зап'ясті або стопі.

Вимірювання рівня оксигенації – процедура безболісна і не вимагає жодної попередньої підготовки. Проте, слід врахувати, що деякі фактори можуть впливати на результати дослідження:

порушення периферичного кровообігу;

рухові розлади (тремор тіла, посмикування кінцівок);

вологі долоні;

грибок нігтів, надто довгі нігті, гібридний манікюр;

наявність лейкопластиру на пальцях;

стрес, втома;

нещодавня фізична активність;

нещодавнє вживання кофеїновмісних напоїв;

неправильне використання пульсоксиметру.

Рівень сатурації: коли варто непокоїтися



Який рівень сатурації вважається нормою / Фото Pexels

Нормальний діапазон насичення крові киснем – від 95% до 98%. У людей старше 70 років він може бути трохи нижчим (на рівні 94 – 98%). Необхідно зауважити, що відмітки 99 – 100% досягають лише ті пацієнти, які проходять кисневу терапію.

Коли рівень насичення крові киснем опускається нижче 94%, це – привід бити на сполох. Обов'язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю. Фахівець прийме рішення, як вас далі лікувати і чи потрібна вам госпіталізація.

Не легковажте: при показнику нижче 90% розвивається важка дихальна недостатність! Це стан, при якому порушується функція дихання, зменшується газообмін у легенях і виникає нестача кисню, що відбувається у результаті зменшення парціального тиску кисню нижче 60 мм рт. ст. або збільшення тиску вуглекислого газу понад 45 мм рт. ст. Причиною може бути не лише важке захворювання легень, а й ураження центральної нервової системи або інтоксикація організму.

Правила вибору пульсоксиметру

Основний критерій – точність замірів, які проводить прилад. Далі у списку вимог повинна йти зручність використання.

Зверніть увагу, що якісний прилад не може коштувати дешево. Приблизна ціна, на яку слід орієнтуватися, – 1000 гривень.

В яких ситуаціях проводять заміри насичення крові киснем

Розлади дихання;

бронхіальна астма, хронічне обструктивне захворювання легень та інші захворювання дихальної системи;

бронхоскопія (при проведенні діагностики захворювань дихальної системи);

киснева терапія;

проведення хірургічного втручання під загальною анестезією та спостереження за пацієнтом у процесі виходу його з наркозу;

виключення з вентиляції однієї легені;

моніторинг новонароджених (особливо народжених передчасно) з низькою вагою;

моніторинг вагітних жінок і плоду;

підозра на зниження сатурації у хворого, у тому числі при COVID-19;

перевірка витривалості у спортсменів;

кома.

Перевірте, можливо у вас вдома вже є пульсоксиметр. Сатурація та артеріальний тиск йдуть у парі, тому деякі тонометри (апарати для вимірювання кров'яного тиску) мають додаткові опції вимірювання частоти серцевих скорочень і насичення крові киснем.