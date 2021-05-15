Для профілактики підвищеного тиску слід відмовитися від шкідливих звичок, регулярно займатися фізичними навантаженнями, а також подбати про правильну дієту з мінімальним вживанням солі та продуктами, багатими калієм. Останні допоможуть вивести зайву воду з організму і розширити судини.

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Калієм багаті фрукти та ягоди, зокрема гранат, абрикоси, персики, виноград, чорна смородина, шипшина. Використайте один цих продуктів для основи вашого чаю, соку чи смузі, щоб знизити ризик гіпертонії.

Гранатовий сік

Вчені Університету Західної Австралії стверджують, що антигіпертензивні властивості соку граната пояснюються високим вмістом поліфенолів – речовин, які забезпечують антиатерогенну дію, тобто перешкоджають розвитку атеросклерозу і захищають судинну тканину від запалення.

За даними вчених, в середньому після вживання гранатового соку спостерігалося зниження систолічного артеріального тиску на 4,96 міліметра ртутного стовпчика, а діастолічного – приблизно на 2,01 міліметр. Ця дія напою спостерігалася у людей з гіпертонією, які вживають близько склянки соку (240 мілілітрів) в день.

Журавлинний і вишневий сік

Вживання соку журавлини сприяє зниженню систолічного тиску на 3,68 міліметра, діастолічного – на 1,52. Що стосується соку вишні, його аналогічні цифри – 4 і 3,11 міліметра.

Зелений чай

Вплив напою на кров'яний тиск вивчалося вченими Національного центру серцево-судинних захворювань в Пекіні (Китай). Провівши експерименти, вчені дійшли до висновку, що при регулярному вживанні зелений чай допомагає знижувати систолічний артеріальний тиск на 2,1 міліметра, діастолічний – на 1,7. Чорний чай при цьому демонструє зниження лише на 1,4 і на 1,1 міліметра відповідно.

Каркаде в охолодженому вигляді

За даними Express Health, у людей, які регулярно вживали каркаде, за 6 тижнів вдалося зафіксувати гіпотензивний ефект, у тих, хто приймав напій-плацебо подібні результати були відсутніми.

Напій з шипшини

Плоди шипшини містять флавоноїди, які позитивно впливають на стан кровоносних судин. Як інформує Express Health, дослідники прийшли до висновку, що регулярне вживання напою (40 грамів порошку шипшини), може призвести до покращення стану вже через 6 тижнів.

Врахуйте, що ці поради не є універсальними. Перш ніж розпочинати профілактику чи лікування, проконсультуйтеся з експертами.